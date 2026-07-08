Adiós temporal al ICE: este miércoles no habrá presencia en operativos federales por el Mundial 2026

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el Mundial 2026 forma parte del dispositivo de seguridad diseñado por el gobierno federal. Sin embargo, este miércoles no habrá actividad de los agentes en los alrededores de los estadios.

Pausa operativa: por qué no habrá presencia del ICE este miércoles por el Mundial 2026

El ICE confirmó que realiza operativos de vigilancia durante los días de encuentros oficiales. Esta medida responde a la clasificación del torneo como evento de nivel SEAR 1, la categoría más alta de seguridad federal.

Los agentes del ICE no realizarán controles migratorios durante el Mundial 2026 Fotomontaje con IA

Sin embargo, los agentes federales no realizarán despliegues en las sedes durante este miércoles 8 de julio. Esto se debe a que en esta jornada no se disputa ningún partido de la Copa del Mundo, por lo cual la agencia suspende su presencia.

En qué consiste el despliegue del ICE en los estadios los días de partido

El zar fronterizo Tom Homan explicó en entrevista con CBS News que el organismo prioriza la seguridad integral de los asistentes. El funcionario enfatizó que la agencia actuará ante situaciones de riesgo nacional, aunque descartó operativos migratorios rutinarios contra la población general.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), detalló que la misión sigue un esquema similar al implementado en eventos como el Super Bowl. La participación se enfoca en la protección y no en ejecutar controles migratorios masivos.

También en CBS News, el funcionario subrayó que los agentes desplegados trabajan principalmente para combatir la venta de artículos falsificados, entre los que se incluyen entradas y mercancía oficial. Además, colaboran en la identificación de personas con perfiles de alto riesgo para la seguridad pública.

A su vez, Mullin añadió que estas tareas de inteligencia son “fundamentales” para mantener el orden durante la competencia. El despliegue permite la coordinación entre diversas agencias, tales como el Servicio Secreto y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La reanudación del torneo: qué partidos se juegan este jueves 9 de julio por el Mundial

Tras el receso programado por la FIFA, el campeonato retoma su actividad oficial este jueves 9 de julio con el inicio de los cuartos de final. La instancia define a los semifinalistas del torneo tras concluir la fase de eliminación directa.

El partido destacado que abre esta ronda enfrentará a las selecciones de Francia y Marruecos. Según el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro está programado para disputarse en el estadio Boston, ubicado en Foxborough, a las 16 hs ET/ 15 hs CT/ 14 hs MT/ 13 hs PT.

En ese sentido, la jornada marca el reinicio de las actividades operativas federales en el área metropolitana de la sede mencionada. Las autoridades federales mantendrán el dispositivo de vigilancia conforme a las normas establecidas para este tipo de eventos internacionales.

El gobierno estadounidense asegura que el plan de seguridad vigente garantiza el desarrollo fluido de los partidos restantes. Este esquema finalizará con el certamen mundialista el próximo 19 de julio, fecha para la que está programado el último partido de la Copa del Mundo en el New York/New Jersey Stadium.