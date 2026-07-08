El Ejército de EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán y se desmorona el acuerdo anunciado por Trump

WASHINGTON.- El memorándum de entendimiento con Irán, presentado por Donald Trump entre bombos y platillos en el Palacio de Versalles, pareció quedar reducido a papel picado este miércoles, solo 22 días después, cuando el presidente norteamericano aseguró en la cumbre de la OTAN en Ankara que ese documento que buscaba encarrilar el fin de la guerra en Medio Oriente “terminó” y las fuerzas de Estados Unidos volvieran a atacar objetivos en el país persa.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzaron “ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, informó en su cuenta de X. Medios iraníes reportaron varias explosiones en las ciudades costeras de Bandar Abbas y Sirik, en el sur del país, y que algunas zonas quedaron sin electricidad.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

“Estados Unidos están exigiendo responsabilidad a Irán por la agresión injustificada reciente contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía fluvial internacional vital”, añadió el Centcom en referencia a los ataques iraníes a buques que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba cerca de un quinto de la producción mundial de crudo y Gas Natural Licuado (GNL).

“Para mí, ​[el memorándum] creo que terminó. No quiero tratar con ellos”, había advertido Trump esta mañana en referencia al régimen de los ayatollahs, lo que avivó los temores a que la guerra que sacudió los mercados energéticos globales vuelva a recrudecer.

“Son escoria. ‌Es gente enferma. Están dirigidos por gente enferma, son personas crueles y violentas”, aseguró, con dureza, sentado junto al secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte. El mandatario añadió, de todas formas, que los representantes norteamericanos podrán continuar las negociaciones, pero desconfió de que puedan lograr un buen resultado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara. Michael Kappeler - dpa DPA

Las afirmaciones del líder republicano sobre el acuerdo provisional de alto el ​fuego sellado entre Washington y Teherán en junio, que había generado un marco de 60 días ​para negociar un pacto definitivo, se produjeron luego de que el Ejército norteamericano lanzara el martes nuevos ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes a buques que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz. En represalia, la Guardia Revolucionaria atacó bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

Trump no se quedó atrás y este miércoles redobló la apuesta militar. “Esta noche les vamos a dar duro. Violan el acuerdo cada día”, había anunciado el magnate, antes de un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al margen de la cumbre en Turquía. Más tarde matizó que esperaba que los enfrentamientos fueran de corta duración.

El presidente Donald Trump, en la cumbre de la OTAN, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Alex Brandon - AP

“Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo [...]. Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo“, aclaró Trump, que consideró que tratar con los líderes iraníes ”es simplemente una pérdida de tiempo".

Un asesor del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, había afirmado que Teherán daría una “respuesta inmediata” a Estados Unidos tras la amenaza de Trump, que finalmente se concretó con el ataque lanzado por el Centcom.

Estaba previsto que las negociaciones entre funcionarios norteamericanos e iraníes para avanzar con un acuerdo empezarían sobre el fin de la semana luego del extenso funeral en Teherán del ayatollah Ali Khamenei, quien fuera el líder supremo del país hasta su muerte el 28 de febrero pasado, día en que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva militar conjunta contra Irán.

Una procesión en el funeral del ayatollah Ali Khamenei, en Teherán. QASSEM AL-KAABI - AFP

Ante la preocupación que generó la nueva escalada bélica en Medio Oriente, tanto Pakistán como Qatar, que fueron mediadores de la tregua entre Estados Unidos e Irán, y el secretario general de la ONU, António Guterres, llamaron a retomar el diálogo y el camino de la diplomacia.

Antes de esta nueva ronda de ataques cruzados, el acuerdo firmado el 17 de junio por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya parecía estar cerca de romperse mientras ambos bandos se acusaban mutuamente de violar en forma reiterada los términos del alto el fuego.

Luego de los últimos ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, el Departamento del Tesoro norteamericano revocó el martes la exención de sanciones a la industria petrolera iraní, el principal beneficio económico para Teherán del acuerdo, mientras que el Ejército lanzó una serie de ataques contra objetivos militares iraníes.

Según funcionarios de la administración Trump citados por medios locales, las fuerzas norteamericanas dirigieron sus últimos ataques a instalaciones en Sirik, Qeshm y Bandar Abbas, localidades situadas sobre el estrecho de Ormuz o cerca, y las islas Abu Musa y Tunb, en la estratégica vía marítima.

Un carguero frente a la costa de Bandar Abbas, Irán. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Los funcionarios indicaron que desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 8 de abril pasado, Irán reconstruyó parte de su capacidad militar en esas zonas, con el despliegue de radares portátiles para sustituir las instalaciones fijas que habían sido destruidas por las fuerzas norteamericanas. También recuperó capacidades misilísticas y de lanzadores que habían resultado dañados.