"Daremos una buena versión del equipo" ante Austria, promete Cucurella

"Mañana daremos una buena versión del equipo", prometió el lateral izquierdo de la selección española Marc Cucurella, este miércoles en Los Ángeles, en la víspera de jugar contra Austria (jueves 19.00 GMT) en dieciseisavos del Mundial.

"Estamos muy motivados y con ganas. Es un partido que llevamos tiempo esperando y estamos preparados", señaló el nuevo jugador del Real Madrid.

España viajó el martes de Chattanooga, donde estuvo su campo base en la primera fase, a Los Ángeles, donde arranca los cruces.

Su último entrenamiento antes del duelo ante Austria fue en Carson Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy, con diez grados menos de temperatura que a orillas del río Tennessee (de más de 30°C a menos de 20°C).

Con la franqueza que lo caracteriza, Cucurella analizó la situación de la Roja, una de las favoritas al título pero que no ha mostrado un juego brillante en la primera fase.

"Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda, es lo más importante", señaló.

Titular en los tres partidos iniciales, el ya exjugador del Chelsea subrayó la fortaleza defensiva del equipo, que no ha encajado ningún gol.

"Los grandes equipos son los que dominan en las dos áreas. Está claro que cuanto menos encajas más probabilidad tienes de ganar y ojalá seguir así, que siempre que hagamos una buena defensa estaremos más cerca de ganar el partido", dijo.

Cucurella calificó a Austria como "un equipo serio y organizado" al que le gusta "salir en transición".

"Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes en los que no nos sentimos lo a gusto que queremos. Pero poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel", dijo.

"Mejor que nos pase en fase de grupos y mañana vais a ver una buena versión del equipo, vamos a hacer un gran partido", añadió.

- Sin cruces ganados desde 2010 -

España no ha pasado un cruce del Mundial desde que se proclamara campeona en 2010. En 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en 2018 y 2022 cayó en los penales de octavos de final frente a Rusia y Marruecos, respectivamente.

"Ayer estuvimos practicando y hoy creo que lo haremos un poco más. Hay que estar preparados para todo. Si estoy en la lista (de tiradores) estaré encantado de tirar", dijo Cucurella.

El jugador del Real Madrid no ha dejado minutos por el momento al otro lateral izquierdo de la convocatoria, Álex Grimaldo, fichado el martes por el Atlético.

Debido a las bajas entre los jugadores ofensivos de banda; con Nico Williams, Yéremy Pino y Víctor Muñoz en recuperación -aunque los dos últimos iniciaron el entrenamiento con el grupo-, preguntaron a Cucurella por la posibilidad de que comparta banda con Grimaldo.

"Sin ningún problema. Es un jugador de mucha calidad que se puede adaptar a muchas posiciones. En categorías inferiores jugamos así alguna vez y si el míster cree que es una buena opción estaremos preparados. Tenemos buena relación fuera del campo y eso dentro se nota", dijo.

Junto a Cucurella aparecieron ante los medios Álex Baena, goleador y mejor jugador en el triunfo 1-0 ante Uruguay, y Pau Cubarsí, titular en los tres duelos de la primera fase.

"Para nosotros, somos la mejor selección del mundo, los vigentes campeones de Europa. Es muy difícil ganarnos, todo el mundo nos quiere ganar y eso es muy bonito", dijo Baena, confiado.

"Empieza un nuevo Mundial y tenemos que jugar con ganas y como equipo para pasar de eliminatoria", añadió Cubarsí.