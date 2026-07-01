El jugador mexicano que hace historia con 17 años y se acercó a un récord de Pelé en mundiales

El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó momentos memorables, entre ellos, la actuación de Gilberto Mora, el jugador mexicano que hizo historia con 17 años. Con su participación como titular, estuvo cerca de romper un récord que ostenta el brasileño Pelé como el futbolista más joven en disputar una fase eliminatoria como titular.

Quién es Gilberto Mora, el jugador de México de 17 años

Nacido en Tuxtla Gutiérrez, en el estado sureño de Chiapas, Mora rápidamente llamó la atención. Con su formación en los Xolos de Tijuana, a los 15 años y 10 meses de edad debutó en la primera categoría, y hoy su calidad ilusiona a los fanáticos mexicanos en el Mundial 2026.

El jugador mexicano se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar en un partido de fase eliminatoria del Mundial, solo por detrás de Pelé @gil_morita

El mediocampista participó desde el inicio en el duelo frente a Ecuador y se convirtió así, con 17 años y 259 días, en el segundo futbolista más joven en ser titular en un partido de fase eliminatoria del certamen. Mora solo quedó por detrás de Pelé, que tenía 17 años y 239 días cuando jugó con Brasil ante Gales, en 1958.

Con esta hazaña, dejó atrás a otros nombres importantes del deporte, como Gavi, de España, que tuvo su primer duelo en la Copa del Mundo frente a Marruecos en 2022 a los 18 años y 123 días, y Michael Owen, que con 18 años y 198 días vistió la camiseta de Inglaterra en 1998 ante Argentina.

Deslumbrado por su despliegue y sus habilidades técnicas, el entrenador del seleccionado mexicano, Javier Aguirre, lo definió como “un jugador con talento puro”, según la página web oficial de la FIFA.

“Es valiente; quiere la pelota. Es un chico que va a dar mucho de qué hablar”, comentó después del partido con Ecuador.

La llegada del jugador de 17 años a la selección de México y su debut en el Mundial 2026

Con su desempeño en las categorías inferiores de Xolos, Mora jugó en las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17 de México. Luego de su primera experiencia a nivel profesional, realizó su debut oficial en la mayor del Tri en la Copa Oro 2025, en los cuartos de final frente a Arabia Saudita.

Cuando fue convocado, el futbolista anticipó un futuro prometedor. “Me gustaría jugar el Mundial aquí en México, en 2026, jugar en Europa y ganar muchos títulos”, expresó entonces.

El jugador mexicano que hace historia con 17 años

En el Mundial 2026, disputó los duelos contra Chequia y Ecuador desde el inicio, incluido en la alineación titular, y con la clasificación a octavos de final, podría seguir sumando minutos en el equipo al mando de Aguirre.

Cuándo juega México su próximo partido del Mundial 2026

Luego del triunfo por 2-0 sobre Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el seleccionado mexicano disputará su próximo partido el domingo 5 de julio, según el calendario oficial de la organización.

El seleccionado mexicano disputará los octavos de final del Mundial 2026 el domingo 5 de julio frente al ganador entre Inglaterra y RD Congo Instagram @miseleccionmx

El inicio del duelo está previsto para las 18 hs (horario local), en el Estadio Ciudad de México, y el rival será el ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.