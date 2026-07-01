Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega 16avos este miércoles 1° de julio

La primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026 tiene este miércoles 1° de julio tres duelos entre seis selecciones que buscan el pase a octavos de final. La jornada comienza a las 12 hs (hora del Este de EE.UU.), y tiene su último partido a las 20 hs (ET) con la participación del anfitrión, Estados Unidos, en San Francisco, California.

Mundial 2026: quiénes juegan los partidos de 16avos de este miércoles 1° de julio

El triunfo de Paraguay sobre Alemania y la agónica victoria de Brasil en el inicio de la semana mantuvieron la atención de los fanáticos sobre la pantalla, y este miércoles 1° de julio llega con otros duelos para quienes disfrutan del deporte. Los partidos se disputan en las sedes de Atlanta, Georgia; San Francisco, California; y Seattle, Washington, y los ganadores avanzarán a la próxima etapa.

Este miércoles 1° de julio, Estados Unidos disputa su cruce de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Bosnia PATRICK T. FALLON - AFP

Según el calendario oficial del Mundial 2026, hoy se juegan los cruces de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, Bélgica vs. Senegal, e Inglaterra vs. República Democrática del Congo, todos correspondientes a los 16avos de final del torneo internacional.

En inglés, Inglaterra vs. República Democrática del Congo y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina se transmitirán por FOX, mientras que Bélgica vs. Senegal irá por FS1. En español, los tres partidos estarán disponibles por Telemundo y en streaming por Peacock.

Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026

El cronograma de la FIFA establece que los partidos de este miércoles 1° de julio se juegan de la siguiente manera:

Partido 80 - 12 hs ET / 9 hs PT – Inglaterra vs. República Democrática Congo - Estadio Atlanta.

– Inglaterra vs. República Democrática Congo - Estadio Atlanta. Partido 82 - 16 hs ET / 13 hs PT – Bélgica vs. Senegal - Estadio Seattle.

– Bélgica vs. Senegal - Estadio Seattle. Partido 81 - 20 hs ET / 17 hs PT – Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Estadio Bahía de San Francisco.

El sitio web oficial de la organización remarca que el espacio disponible para los fanáticos en cada estadio puede variar durante los encuentros del Mundial 2026.

Mundial 2026 Los 10 Mejores Goles De La Fase De Grupos REEL

Cómo llegan las selecciones para los partidos de este miércoles 1° de julio del Mundial 2026

La jornada comienza a las 12 hs, con un enfrentamiento entre el primero del Grupo L y el tercero del Grupo K. En su zona, Inglaterra debutó con un importante triunfo ante Croacia por 4 a 2, y dejó una buena imagen para los fanáticos. Luego, en la fecha 2 empató con Ghana 0 a 0, y en su último duelo venció a Panamá por 2 a 0 para clasificar como líder.

Por su parte, RD Congo tuvo un inicio sorpresivo con un empate 1 a 1 con Portugal, pero en la segunda jornada perdió contra Colombia por 1 a 0. En la última fecha, venció a Uzbekistán por 3 a 1 para avanzar como mejor tercero.

El segundo partido, a las 16 hs (ET), tendrá a Bélgica como uno de los protagonistas. El plantel dirigido por Rudi García empató en su primer partido con Egipto, y luego igualó nuevamente con Irán. Con su triunfo por 5 a 1 sobre Nueva Zelanda, logró asegurarse el pase a 16avos en la primera posición de la zona G.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (1-5) | Goles y resumen | Mundial FIFA 2026

Senegal, que perdió contra Francia en su debut, volvió a perder contra Noruega en el segundo partido. Cuando parecía que se quedaba afuera, el abultado triunfo por 5 a 0 sobre Irak le permitió avanzar como mejor tercero del Grupo I.

El duelo que cerrará la jornada estará a cargo del anfitrión, Estados Unidos, que empezó con un 4 a 1 sobre Paraguay, y en la segunda fecha superó a Australia por 2 a 0. El tropiezo en su último partido, en el que perdió por 3 a 2 con Turquía, no le impidió liderar el Grupo D.

Su rival, Bosnia, igualó 1 a 1 con Canadá en su primer partido. En la segunda jornada, perdió contra Suiza por 4 a 1. Contra los pronósticos, logró el pase a 16avos con cuatro puntos al vencer a Catar por 3 a 1 para cerrar la fase de grupos.