Conocida como “la madrina de la cocaína”, “la viuda negra” y “la gran señora”, Griselda Blanco es el personaje central de la nueva serie de Sofía Vergara en Netflix. No obstante, su historia como artífice de crímenes y actos ilícitos como el tráfico de droga tiene similitudes con otras mujeres que fueron clave en organizaciones delictivas con presencia en América Latina y Estados Unidos.

De origen colombiano, Griselda Blanco no fue la primera en abrirse paso en ese terreno. Sin embargo, su vida rodeada de misterio, su figura como madre de cuatro hijos y pareja sentimental de dos hombres, detona como el centro de tendencias y conversaciones del momento. Sin embargo, una de las primeras mujeres del narco fue María Dolores Estévez Zuleta, mejor conocida como Lola “la Chata”, nacida en Ciudad de México en 1906.

Griselda Blanco fue asesinada en Medellín, Colombia, en 2012 Instagram @michaelcorleoneblanco

¿Quiénes son las otras mujeres del narco?

Casos como el de Guadalupe Fernández Valencia, “La patrona”, la mujer de más alto rango del cartel de Sinaloa, que dirigía la logística y blanqueaba dinero para El Chapo o Marllory Chacón Rossell, una guatemalteca conocida como La Reina del Sur, son referencias de figuras femeninas que han dejado huella en el mundo relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Guadalupe Fernández Valencia, mejor conocida como La patrona, fue la mujer de más alto rango del cartel de Sinaloa

“Marllory es muy interesante porque era educada”, contó en una charla con BBC, Deborah Bonello, autora del libro Narcas: The Secret Rise of Women in Latin America’s Cartels (Narcas: el ascenso secreto de las mujeres en los carteles latinoamericanos). “Era guapa, lo que en cierto modo encajaba en ese estereotipo, pero era prácticamente desconocida. Y, sin embargo, en un momento dado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que era una de las traficantes más prolíficas de Centroamérica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tan poderosa y no se la conoce?”, reza parte del texto.

Otras influyentes operadoras del crimen que se hicieron famosas en las últimas décadas son:

Sandra Ávila Beltrán : apodada como “La reina del Pacífico”, esta mujer mexicana fue parte de una familia vinculada con el narcotráfico. Su primer esposo fue Luis Fuentes Jiménez, con quien tuvo a su único hijo, José Luis Fuentes Ávila. Después se volvió a casar, esta vez con Rodolfo “El Zurdo” López.

: apodada como “La reina del Pacífico”, esta mujer mexicana fue parte de una familia vinculada con el narcotráfico. Su primer esposo fue Luis Fuentes Jiménez, con quien tuvo a su único hijo, José Luis Fuentes Ávila. Después se volvió a casar, esta vez con Rodolfo “El Zurdo” López. Claudia Berenice Ochoa Félix: conocida como “La emperatriz de los Ántrax”, esta mexicana fue vinculada al Cártel del Pacífico. Se daba a conocer en redes sociales, donde presumía armas y lujos excesivos.

La guatemalteca Marllory Chacón Rossell, mejor conocida como La reina del sur

Angie Sanclemente Valencia: la “narcomodelo”, como se le conoció, fue coronada como Reina Internacional del Café. Según consignó Business Insider, la colombiana era líder de una de las bandas criminales más grandes del mundo. También vivió en la Argentina.

Muchos nombres femeninos han sonado en la historia del narcotráfico. Pero, probablemente, la más temida ha sido La viuda negra. “El único hombre al que alguna vez le tuve miedo fue a una mujer llamada Griselda Blanco”, estas son las supuestas palabras que narcotraficante colombiano Pablo Escobar habría mencionado sobre su paisana y posible peor rival.

Según los reportes, Blanco asesinaba a cualquier persona solo porque “no le gustaba la forma en que la miraban” y su imperio criminal reinó en Estados Unidos, específicamente en Miami, durante las décadas de 1970 y 1980.

La preparación de Sofía Vergara como Griselda Blanco

Sofía Vergara, actriz, modelo y empresaria colombiana, se preparó con mucha tenacidad para representar uno de sus papeles más retadores, el de Griselda Blanco.

Sofía Vergara en Griselda, la nueva serie de Netflix Netflix - EMERALD_EM_101_011822__0199

“Conseguir el aspecto correcto era muy importante para mí porque necesitaba desaparecer. No quería que nadie pensara en mí ni en mi último papel como Gloria Pritchett, uno de sus personajes más famosos, incluido en la serie Modern Family. Quería entrar en la cabeza de Griselda y entender realmente su mentalidad, de dónde venía ella”, comentó en una entrevista.