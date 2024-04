Sofía Vergara y Joe Manganiello, oficialmente divorciados: cómo dividieron sus bienes

Escuchar

El matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello está oficialmente terminado desde este jueves cuando un juez firmó su acuerdo de divorcio. La sentencia, a la que tuvieron acceso varios medios estadounidenses, detalla cómo la protagonista de Griselda y el actor de Magic Mike dividieron su patrimonio, de acuerdo a lo que establecía su acuerdo prenupcial que la expareja reconoció como válido.

Según pudo saberse, la expareja de estrellas no tenía ningún bien en común. Por eso, según puede leerse en el expediente, Manganiello, de 47 años, abandonó el hogar conyugal el día en el que se separaron, el 2 de julio de 2023, con su ropa, sus joyas y “efectos personales diversos”, así como con todas sus “ganancias y acumulaciones”. De esta manera, se dejó entrever que cada uno se quedó con sus pertenencias y no hubo ningún conflicto a la hora de la separación de bienes.

A mediados de 2023, tras semanas de rumores que indicaban que ya no estaban juntos, Vergara y Manganiello emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaban que habían decidido seguir caminos separados. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, anunciaron. “Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos cortésmente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, agregaron.

“Diferencias irreconciliables”

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación en 2023 @ joemanganiello / Instagram

Fue el actor de Liga de la Justicia quien finalmente solicitó el divorcio y lo hizo citando “diferencias irreconciliables” como la causa de la separación. Con el tiempo, surgieron las versiones de que el motivo por el que habían tomado la determinación de dar por terminada su relación fue que no lograron ponerse de acuerdo en un tema central: el actor deseaba convertirse en padre y Vergara no estaba convencida.

La actriz, que es madre de Manolo, de 32 años, fruto de una relación anterior, se sometió a tratamientos de fecundación in vitro en 2013 y terminó viviendo un calvario judicial con su exprometido Nick Loeb por la custodia de dos embriones congelados.

Vergara, que suele mostrarse abierta a responder sobre cualquier cuestión en las entrevistas que brinda, confirmó sin rodeos aquellas versiones que habían comenzado a correr y que indicaban que ella no estaba convencida de convertirse en una “madre mayor”.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana”, le dijo la protagonista de Modern Family al medio español El País en enero. Y agregó: “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Ya estoy casi con la menopausia; esa es la ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”.

Luego de la separación, que se dio en buenos términos, tanto Manganiello como Vergara volvieron a apostar al amor: el actor comenzó una relación con Caitlin O’Connor, mientras que la estrella colombiana comenzó a salir con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

