¿De que origen es Melania Trump?

Luego de la victoria proyectada de Donald Trump frente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Melania Trump retomaría su lugar como primera dama, destacándose como una de las pocas figuras políticas estadounidenses nacidas fuera de ese país. Su historia comenzó en un pequeño pueblo de Eslovenia y ahora volverá a la Casa Blanca para su segunda gestión junto a su esposo, quien promete una “era dorada” para su pueblo.

Melania Knavs nació el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, una ciudad de Eslovenia, en lo que era entonces Yugoslavia. Creció en la capital, Liubliana, donde su padre, Viktor Knavs, trabajaba en el sector automovilístico y su madre, Amalia Knavs, como diseñadora. Desde pequeña, influenciada por su vínculo materno, Melania Trump mostró interés por la moda y las artes. Esto la llevó a estudiar Arquitectura en la Universidad de Liubliana, aunque abandonó esa carrera para dedicarse al modelaje.

Melania Trump publicó su nuevo libro, en el que repasa su carrera, su relación y su rol como figura pública X (@MELANIATRUMP)

De modelo internacional a esposa de Donald Trump

En 1996, con 26 años, Melania se mudó a Nueva York, donde comenzó a construir su carrera como modelo profesional. Durante este período, participó en campañas publicitarias y fue portada de importantes revistas internacionales. Pero no fue hasta 1998 que su vida cambió para siempre, cuando conoció a Donald Trump en una fiesta organizada por el diseñador de moda Giorgio Armani.

“Desde el momento en el que Donald y yo nos conocimos, hubo una chispa innegable. Había algo magnético en él: su confianza, su encanto, su humor y su visión”, comentó Melania en un video publicado en su cuenta de X. Aunque Trump estaba entonces casado con su segunda esposa, Marla Maples, y la diferencia de edad era un tema de discusión, la pareja comenzó a salir.

Tras varios años de relación, contrajeron matrimonio en 2005 en una lujosa ceremonia en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida. Un año después, Melania y Donald tuvieron un hijo, Barron Trump, que hoy tiene 18 años y, según comentó la ex modelo en sus redes sociales, le ha traído “una inmensa satisfacción que solo una madre entiende”.

Primera Dama de Estados Unidos: un papel discreto pero influyente

Tras la elección de Donald Trump como presidente en 2016, Melania asumió el cargo de Primera Dama. Durante su tiempo en la Casa Blanca, mantuvo un perfil relativamente bajo, a menudo evitando el centro de atención. Sin embargo, fue activa en diversas iniciativas sociales, siendo la más destacada su campaña Be Best, que promovió el bienestar infantil y la prevención del acoso cibernético.

Desde que dejó la Casa Blanca en 2020, la exprimera dama creó Fostering the Future, una iniciativa destinada a recaudar fondos para becas universitarias para ex niños en hogares de acogida. “Desde su inicio, Fostering the Future ha otorgado becas a muchos estudiantes, aunque probablemente no se haya hablado mucho al respecto”, escribió Pamela Gross en Fox News.

La defensa de su carrera como modelo

En 2024, Melania Trump se defendió públicamente de las críticas sobre su trabajo como modelo de desnudos, calificándolo como una “celebración de la forma humana” y un medio de expresión artística. En un video publicado en su cuenta de X, reflexionó sobre su carrera de modelaje, argumentando que las críticas surgieron debido al enfoque de los medios y que los cuerpos humanos deben ser celebrados a través del arte.

Esta declaración forma parte de una serie de videos que lanzó en apoyo de su nuevo libro de memorias: Melania. Además, la destacada personalidad ha sido una figura activa en la defensa de su reputación y, en el pasado, demandó a varios medios que pusieron en duda su profesionalismo como modelo, buscando proteger su imagen ante los ataques durante la campaña presidencial de 2016.

En 2025, con Donald Trump nuevamente elegido como presidente, ocupará nuevamente el lugar de primera dama desde el 20 de enero, en el Día de la Inauguración Presidencial, que se celebra cada cuatro años.