De tal palo, tal astilla: lucas Ramírez pega jonrón por Brasil en CMB observado por su padre Manny

HOUSTON (AP) — Manny Ramírez conectó muchísimos jonrones en sus 19 años de carrera en las Grandes Ligas: 555, para ser exactos.

El viernes por la noche en Daikin Park, el dominicano 12 veces elegido al Juego de Estrellas disfrutó viendo a otra persona sacar la pelota del parque. Su hijo Lucas Ramírez pegó un cuadrangular en el comienzo del juego para Brasil contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

De tal palo, tal astilla.

El joven de 20 años envió el segundo lanzamiento de Logan Webb a las gradas del jardín derecho para recortar la ventaja de los estadounidenses a 2-1, después de que Aaron Judge disparó un cuadrangular de dos carreras en la parte alta del episodio.

“Estaba esperando que hiciera algo especial. Así que ha estado trabajando muy duro todo el año y estoy orgulloso de él”, le dijo Manny Ramírez a The Associated Press.

Lucas Ramírez juega con Brasil porque su madre, Juliana Ramírez, nació y creció en Sao Paulo. Ella estuvo en el estadio el viernes por la noche y sonrió radiante tras el gran batazo de su hijo.

El joven Ramírez fue seleccionado en la 17ma ronda por los Angelinos de Los Ángeles en el draft de 2024 y la temporada pasada jugó en clase A, con un promedio de bateo de .266, tres jonrones, 30 carreras impulsadas y seis bases robadas.

También jugó con Brasil en las eliminatorias del Clásico Mundial de 2026 y se fue de 13-5.

Manny Ramírez, dos veces campeón de la Serie Mundial y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2004, se habría emocionado de ver a su hijo conectar un jonrón contra cualquier equipo, pero para él fue más especial que lo hiciera ante uno de los mejores del torneo.

“Ah, sí, son el número 1”, comentó.

Y cree que el gran batazo le dará un impulso a su hijo para la próxima temporada.

“Va a ser más especial para él porque.. va a estar listo para la temporada. Espero que le vaya bien”, expresó Ramírez.

Lucas Ramírez está usando el número 24 que su padre vistió durante la mayor parte de su carrera en el Clásico Mundial de béisbol. Y Manny Ramírez está encantado de ver a su hijo triunfar.

“Estoy orgulloso de él”, afirmó. “Gracias a Dios por esta oportunidad que tiene”.

