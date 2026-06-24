Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este miércoles 24 de junio

El Mundial 2026 tiene una agenda con seis partidos para este miércoles 24 de junio. Varias ciudades sede como Miami, Atlanta o Ciudad de México vuelven a abrir sus puertas para definir posiciones en los Grupos A, B y C.

Agenda de partidos: los cruces del Mundial 2026 del miércoles 24 de junio

El calendario oficial de la FIFA para esta jornada cuenta con seis compromisos definitorios por la tercera jornada de la fase de grupos.

Canadá jugará su tercer partido de fase de grupos luego de haber goleado a Qatar en la segunda jornada FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los enfrentamientos programados son:

Suiza vs. Canadá : 12 hs (hora local) en el Estadio BC Place, Vancouver (Grupo B).

: (hora local) en el Estadio BC Place, Vancouver (Grupo B). Bosnia vs. Qatar : 12 hs (hora local) en el Seattle Stadium (Grupo B).

: (hora local) en el Seattle Stadium (Grupo B). Escocia vs. Brasil : 18 hs (hora local) en el Hard Rock Stadium, Miami (Grupo C).

: (hora local) en el Hard Rock Stadium, Miami (Grupo C). Marruecos vs. Haití : 18 hs (hora local) en el Atlanta Stadium (Grupo C).

: (hora local) en el Atlanta Stadium (Grupo C). Chequia vs. México : 19 hs (hora local) en el Estadio Ciudad de México (Grupo A).

: (hora local) en el Estadio Ciudad de México (Grupo A). Sudáfrica vs. Corea del Sur: 19 hs (hora local) en el Estadio Monterrey (Grupo A).

De acuerdo con la información publicada en la página de la FIFA, cada uno de los encuentros se puede ver en español por la transmisión de Telemundo, o en inglés a través de FOX.

Habrá presencia del ICE en todos los partidos

Tom Homan, zar fronterizo, confirmó en una entrevista con CBS News que se llevarán a cabo operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada uno de los partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, reconoció que no estarán enfocados estrictamente en tareas migratorias.

Por el contrario, dijo que el foco estará puesto en garantizar la “seguridad pública” de todos los presentes. De todas formas, advirtió que si ocurre alguna situación conflictiva relacionada con personas sin estatus legal, los agentes intervendrán.

Asimismo, se realizarán controles para buscar individuos que representen un peligro para la seguridad, como personas con antecedentes criminales. Además, se llevarán a cabo revisiones de productos relacionados con el Mundial que sean falsificados.

Qué se viene para EE.UU. en el Mundial: posibles rivales en dieciséisavos

La selección de Estados Unidos ya garantizó su lugar en los dieciseisavos de final tras asegurar el liderato del Grupo D. De acuerdo con CNN, el combinado norteamericano disputará su encuentro de la siguiente ronda el próximo 1° de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Estados Unidos ya clasificó a dieciséisavos del Mundial 2026 Ted S. Warren - FR171932 AP

El reglamento vigente de la FIFA determina que el líder de su grupo debe enfrentar a uno de los mejores terceros. En ese marco, hay altas expectativas sobre quién puede ser su rival en la instancia eliminatoria, debido a la complejidad para anticipar los cruces definitivos antes de la conclusión de todos los grupos.

Las proyecciones actuales señalan a Argelia como el rival para EE.UU. según los cálculos actuales. Sin embargo, el abanico de posibilidades es amplio y depende de los resultados en los grupos B, E, F, I y J.

Otras naciones que podrían cruzarse con el conjunto estadounidense son Bosnia, Canadá o Qatar desde el Grupo B. También figuran selecciones como Ecuador, Curazao, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Senegal, Irak o Austria.

La confirmación oficial llegará solo cuando todas las zonas completen sus respectivos calendarios de juego.

Cronograma y estructura de los dieciséisavos de final

La ronda de dieciseisavos de final marca un hito histórico en la Copa del Mundo por la ampliación del formato. Estos 16 encuentros eliminatorios se darán en un periodo de seis días, específicamente entre el 28 de junio y el 3 de julio.

La FIFA distribuyó estos cruces en múltiples sedes repartidas entre los tres países anfitriones. Los estadios designados incluyen ciudades como Boston, Los Ángeles, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, San Francisco, Seattle, Miami, Kansas City, Toronto, Vancouver, Ciudad de México y Monterrey.

Según Olympics.com, el calendario completo para los dieciseisavos de final está confeccionado de esta manera: