Trabajo en CBP: los eventos de reclutamiento de junio para postular a empleos federales en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó en junio una campaña de reclutamiento a nivel nacional para contratar empleados para distintas áreas. Al 23 de junio, ya se llevaron a cabo cinco eventos, y los interesados aún pueden inscribirse al que queda esta semana.

La campaña de la CBP para postular a empleos federales en EE.UU.

A través de un comunicado, la agencia dedicada a garantizar la seguridad fronteriza de EE.UU. informó que este mes comenzó la campaña con el objetivo de ofrecer a quienes buscan empleo la oportunidad de explorar carreras en las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza y el apoyo a misiones.

Las ofertas laborales de la CBP corresponden a puestos de oficiales, agentes y profesionales en áreas como inteligencia, tecnología y administración Facebook CBP

Mediante esta iniciativa, la CBP apunta a candidatos para diversos puestos, que incluyen oficiales, agentes y profesionales en áreas como inteligencia, tecnología y administración.

La misión de la agencia es interceptar narcóticos ilícitos, luchar contra el tráfico de personas y la prevención del ingreso de “individuos peligrosos” a Estados Unidos. Además, los oficiales y agentes también facilitan el comercio y los viajes legítimos, lo cual, según la CBP, es vital para la seguridad económica de EE.UU.

Los eventos que organiza la CBP en junio para empleos federales en EE.UU.

En cada evento habrá reclutadores disponibles para responder preguntas y brindar información sobre los puestos vacantes, según la agencia. Luego de los cinco primeros, la inscripción está abierta para:

24 de junio: seminario web virtual de reclutamiento de la Patrulla Fronteriza (USBP, en inglés). La jornada comenzará a las 11 hs (hora del este) y finalizará a las 12.30 hs.

De acuerdo con el comunicado, la agencia federal ofrece capacitación integral, salarios y beneficios competitivos, y oportunidades de desarrollo profesional. Los nuevos oficiales y agentes pueden ser elegibles para recibir incentivos de hasta 60.000 dólares para ciertos puestos y ubicaciones.

Los seminarios de la CBP disponibles para esta semana de junio consisten en conversaciones con agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) y la USBP Facebook U.S. Customs and Border Protection

Beneficios y oportunidades de empleo federal en la CBP

En su sitio web oficial destinado al mercado laboral, la CBP dispone de distintas ofertas de empleo. Entre las vacantes destacadas, figura una para la división de interdicción aérea y otra para formar parte de la USBP. Los detalles son los siguientes:

Agente de interdicción aérea : realizar patrullas aéreas y actividades de vigilancia y persecución relacionadas con la interceptación de contrabando introducido por medio de vehículos terrestres, aeronaves o embarcaciones, entre otras tareas. Se ofrece un sueldo de entre US$88.000 y US$163 mil anuales , junto con un pago único de incentivo de reclutamiento para nuevos empleados de US$10.000 después de completar la capacitación.

: realizar patrullas aéreas y actividades de vigilancia y persecución relacionadas con la interceptación de contrabando introducido por medio de vehículos terrestres, aeronaves o embarcaciones, entre otras tareas. Se ofrece un sueldo de entre , junto con un de incentivo de reclutamiento para nuevos empleados de después de completar la capacitación. Oficial de la USBP : detectar e interrogar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración y aduanas, inspeccionar documentación y detener a extranjeros indocumentados y traficantes de personas, entre otras tareas.

: detectar e interrogar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración y aduanas, inspeccionar documentación y detener a extranjeros indocumentados y traficantes de personas, entre otras tareas. Se ofrece un sueldo de entre US$51.000 y US$92.000 anuales, junto con un bono de contratación de US$10.000 tras completar la capacitación.

Las ofertas laborales también incluyen la obligación de cumplir con ciertos requisitos de edad, educación, experiencia y capacitación formal, así como la posibilidad de portar un arma de fuego en EE.UU.

Entre los beneficios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofrece un paquete que incluye seguro médico, dental, de la vista, de vida y de cuidados a largo plazo, Plan de Ahorro para la Jubilación (similar a un 401k), entre otros.