De "Ted Lasso" al césped: el actor mexicano Cristo Fernández salta al fútbol profesional

El actor mexicano Cristo Fernández, intérprete del apasionado futbolista Dani Rojas en la serie "Ted Lasso", jugará en un equipo profesional de Estados Unidos, El Paso Locomotive.

Este club texano pertenece a la Usl Championship, competencia de un nivel inferior a la Mls, la liga que tiene al Inter Miami de Lionel Messi como vigente campeón.

El propio equipo de El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez (México), anunció este martes el fichaje de Fernández, de 35 años y quien juega como delantero y llevaba dos meses entrenando a prueba.

"Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, aporta otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque", afirmó el entrenador Junior González en el comunicado.

"Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva que buscamos como club", agregó.

Fernández compitió a nivel juvenil con el equipo mexicano Tecos Fc hasta que una lesión lo apartó de los terrenos de juego a los 15 años.

Posteriormente se adentró en el mundo de la actuación y saltó a la fama con el personaje de Dani Rojas, delantero del ficticio Afc Richmond entrenado por Ted Lasso y que tiene como famoso lema Football is life! (¡El fútbol es vida!).

La popular serie de Apple Tv estrenará su cuarta temporada en agosto después de la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive Fc (...) por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día", declaró Fernández.

"El fútbol siempre ha sido una parte enorme de mi vida y de mi identidad y, sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca dejó realmente mi corazón", afirmó.