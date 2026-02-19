Déficit comercial de EE. UU. se redujo en 2025, pero la brecha de bienes impone récord pese a aranceles

WASHINGTON (AP) — El déficit comercial de Estados Unidos se redujo ligeramente en 2025, un año en el que el presidente Donald Trump trastocó al comercio mundial con aranceles de doble dígito a la mayoría de los países

Sin embargo, la brecha en el comercio de bienes, como maquinaria y aeronaves —el principal foco de las políticas proteccionistas de Trump— alcanzó un récord el año pasado a pesar de los amplios impuestos a las importaciones

En general, la brecha entre los bienes y servicios que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra se redujo a poco más de 901.000 millones de dólares, frente a los 904.000 millones de 2024, aunque siguió siendo la tercer cifra más alta de la que se tenga registro, informó el Departamento de Comercio el jueves

Las exportaciones subieron un 6% el año pasado, y las importaciones aumentaron casi un 5%

Además, el déficit de Estados Unidos en el comercio de bienes se amplió un 2% para imponer un nuevo récord de 1,24 billones de dólares el año pasado, después de que las empresas estadounidenses incrementaron las importaciones de microprocesadores y otros artículos tecnológicos desde Taiwán para respaldar enormes inversiones en inteligencia artificial

En medio de las persistentes tensiones con Beijing, el déficit en el comercio de bienes con China se desplomó casi un 32% hasta los 202.000 millones de dólares en 2025 gracias a una fuerte caída tanto de las exportaciones hacia como de las importaciones desde la segunda economía más grande del mundo. Pero la brecha de bienes con Taiwán se duplicó hasta los 147.000 millones de dólares y se disparó un 44%, hasta los 178.000 millones, con Vietnam

El economista Chad Bown, investigador principal del Peterson Institute for International Economics, señaló que las crecientes brechas con Taiwán y Vietnam podrían ponerlos “en la mira” este año si Trump se concentra más en el desbalance de las cifras comerciales y menos en la rivalidad con China

En 2025, las importaciones de bienes desde México superaron a las exportaciones en casi 197.000 millones de dólares, frente a una brecha de 172.000 millones en 2024. Pero el déficit con Canadá se redujo un 26% hasta 46.000 millones de dólares. Estados Unidos negocia este año la renovación de un pacto de libre comercio con ambas naciones que fue negociado por Trump durante su primer mandato

Estados Unidos registró el año pasado un mayor superávit en el comercio de servicios como banca y turismo —339.000 millones de dólares, frente a 312.000 millones en 2024

La brecha comercial se disparó entre enero y marzo, mientras las empresas estadounidenses intentaron importar un mayor número de bienes antes de la entrada en vigor de los aranceles, y luego se redujo durante la mayor parte del resto del año

Los aranceles son un impuesto que pagan las importadoras de Estados Unidos y cuyo costo a menudo se traslada al consumidor en precios más altos. Pero no han tenido tanto impacto en la inflación como los economistas esperaban en un principio. Trump sostiene que los aranceles protegerán a las industrias estadounidense, traerán de regreso la manufactura al país y recaudarán dinero para el Departamento del Tesoro

