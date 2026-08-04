Déficit comercial de EE.UU. se reduce en junio, pero menos de lo previsto

El déficit comercial de EE.UU. bajó ligeramente en junio debido a una caída más marcada de las importaciones que de las exportaciones, aunque a un nivel menor a lo esperado, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

En junio, la balanza comercial de bienes y servicios registró un déficit de 73.300 millones de US$, frente a 77.600 millones del mes anterior, cuyas cifras permanecen sin cambios tras revisión.

El dato es un poco peor de lo previsto por los analistas, que esperaban que el déficit se redujera a 72.900 millones de US$, según el consenso publicado por Briefing.com.

En la primera mitad del año el déficit comercial estadounidense sigue, no obstante, bajando con fuerza, en torno al 33,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En el primer semestre del año pasado las empresas habían anticipado los aranceles del presidente Donald Trump e importaron masivamente.

Las exportaciones retrocedieron principalmente debido a la caída de los precios de la energía, que impacta en los ingresos generados por ventas de hidrocarburos.

Las exportaciones de servicios, en cambio, aumentaron, gracias a los viajes y a los servicios financieros principalmente.

Los viajes se explican por el Mundial, que se celebró en junio y julio con EE.UU. como una de sus sedes.

En materia de importaciones, la caída afecta principalmente a los bienes de inversión, en particular los equipos informáticos, pero también a los productos farmacéuticos.

Las importaciones de servicios han aumentado ligeramente.