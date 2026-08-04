Quién es Kaitlan Collins, la joven estrella de la CNN que se convirtió en una de las periodistas más atacadas por Donald Trump

WASHINGTON.- En la última gala de corresponsales de la Casa Blanca, tras estrecharle la mano a Kaitlan Collins por un galardón que recibió la joven periodista norteamericana, Donald Trump usó un tramo de su esperado discurso esa noche en el hotel Waldorf Astoria para redoblar sus ácidos ataques contra una de las estrellas de la cadena CNN -“que nunca sonríe”, le espetó-, uno de los blancos predilectos del presidente republicano en su sostenida batalla contra la prensa.

“Quiero felicitar personalmente a Collins por haber recibido su premio. Todo giraba en torno a mí. Es un fraude. Ella no debería recibir el premio, pero no me importó. Le dije: ‘Kaitlan, felicidades, pero fue un fraude’. No cabe duda de ello. Pero es una mujer joven y atractiva. Nunca sonríe. Le dije: ‘Kaitlan, ¿alguna vez sonríes?’“, remarcó Trump en el estrado ante cientos de los principales periodistas de Estados Unidos, quienes no atinaron a sonreír ante su controvertido comentario.

Tras cartón, en aquel mordaz discurso del 24 de julio marcado por los dardos a la prensa y a opositores, Trump también señaló que en una ocasión había confundido a Collins -de 34 años y corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca- con Dylan Mulvaney, una influencer transgénero.

Incluso, horas después el presidente reforzó sus ataques al publicar una imagen editada en su red Truth Social que sustituía el rostro de Mulvaney por el de Collins en un anuncio paródico de Bud Light, en alusión a la colaboración de 2023 entre la marca de cerveza y la influencer, una campaña que desencadenó un boicot por parte de sectores conservadores.

🇺🇸 Trump, at Friday's rescheduled WHCD:



"I want to personally congratulate CNN's Kaitlan Collins... I thought she really made it big with a major new sponsorship, but then I informed her it wasn't her on the Bud Light can, it was Dylan Mulvaney."



Now he shares this 😂😂… pic.twitter.com/i2biZVRBLC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 26, 2026

La propia Mulvaney respondió al posteo del presidente al compartir en sus historias de Instagram un mensaje de apoyo a Collins, con una cita inspiradora atribuida a la escritora y ex primera dama norteamericana Eleanor Roosevelt. “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”, decía la frase que la actriz y activista transgénero, de 29 años, acompañó con tres emojis de corazones blancos.

Para Collins, quien a los 28 años se convirtió en 2021 en la corresponsal más joven de la CNN en la Casa Blanca, los últimos ataques de Trump no fueron sorpresivos. Desde hace tiempo que la presentadora del programa estelar The Source soporta las continuas arremetidas del presidente, con críticas a sus informes y recurrentes embestidas personales. Ella suele esquivar las provocaciones para mantener el foco en las preguntas que el mandatario deja sin responder.

Además, Trump tiene entre ceja y ceja a la CNN -entre otras cadenas norteamericanas-, a la que acusa de difundir “noticias falsas” y de ofrecer a los norteamericanos una cobertura “injusta” y “negativa” sobre su segunda administración.

Kaitlan Collins, periodista de la CNN y corresponsal en jefe de la cadena en la Casa Blanca.

“Siempre pensé esto, independientemente de quién sea el presidente, ya sea Joe Biden o Trump, que son los dos a los que cubrí: en realidad no se trata de mí, y no quiero que el foco esté en mi reacción”, reflexionó Collins en el programa The Daily Show, de Jon Stewart, poco después de la reprogramada gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en Washington.

“Por eso creo que, si permites que la atención se centre en eso, la situación se convierte en un intercambio de reproches entre ambos”, añadió la periodista, que planteó la idea de que a Trump le había molestado el galardón que recibió en reconocimiento a su cobertura en directo del tenso intercambio entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, el año pasado en el Salón Oval.

.@KaitlanCollins on Trump's verbal attacks:



"It's really not about me, and I don't want it to be about my reaction. ... In those moments it's important to put the reminder back on the work, on the question, and on the non-answers that we get." pic.twitter.com/DY009dNy3k — The Daily Show (@TheDailyShow) July 28, 2026

“Creo que es más eficaz recordar a la gente, en esos momentos en que él me insulta o me critica por la pregunta que hice, o por el reportaje que realicé y que tanto le enfureció, el hecho de que recibí un premio por ello que claramente le molestó“, amplió la presentadora, respaldada por la CNN y sus compañeros de la cadena ante los ataques del presidente.

El veterano periodista Wolf Blitzer, presentador de The Situation Room y que le entregó a Collins el galardón de la WHCA aquella noche, defendió a su “buena amiga” y a su “sonrisa verdaderamente hermosa” tras los ataques de Trump.

Lo que sí le resultó “más sorprendente” a Collins sobre aquel tramo del discurso del magnate -según reconoció- fue la reacción de los presentes en el salón, donde “reinaba un silencio absoluto mientras el presidente hablaba”.

La periodista norteamericana Kaitlan Collins, la corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca y presentadora del programa The Source. Mike Coppola - Getty Images North America

“[Los ataques] suceden con bastante frecuencia dentro del Salón Oval. La diferencia es que esta vez ocurría en un escenario más grande. Lo que más me sorprendió fue que la sala estaba llena de muchos miembros de su personal, de su gabinete, de sus aliados y de republicanos del Congreso”, explicó la periodista.

Carrera meteórica

Nacida en Prattville, Alabama, el 7 de abril de 1992, tras lograr su licenciatura en ciencias políticas y periodismo Collins se mudó en 2014 a Washington para una pasantía en el sitio The Daily Caller, que la nombró corresponsal en la Casa Blanca tras la cobertura de las elecciones de 2016 ganadas por el líder republicano. Allí, muy joven, empezó a lidiar con la primera administración Trump.

Donald Trump y Kaitlan Collins, periodista de la CNN.

Pasarían pocos meses, y algunas apariciones en la CNN como invitada, para que la cadena con sede central en Atlanta la contratara en 2017 para la cobertura presidencial. Y desde muy temprano empezarían sus roces con el gobierno trumpista.

En julio de 2018, en un acto con periodistas presentes en el Salón Oval, Collins indagó a Trump sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y un exabogado del presidente, Michael Cohen. La reacción del líder republicano fue de indiferencia, y la la periodista fue vetada para participar en otro evento ese mismo día en la Casa Blanca.

¿El motivo? Las preguntas “inapropiadas para ese escenario” hacia el presidente, según le explicaron funcionarios de aquel primer gobierno de Trump. Su carrera en la cadena sería luego en constante ascenso.

Kaitlan Collins, periodista de la cadena CNN.

Tras algunos roces y agrios intercambios en la campaña para las elecciones de noviembre de 2024, en las que Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris para sellar su retorno a la Casa Blanca, los ataques del líder republicano a Collins se intensificaron desde el año pasado.

Uno de los más duros fue en diciembre pasado, cuando en su red Truth Social Trump la calificó de “estúpida y desagradable” después de que la periodista informara sobre el aumento de los costos y los planes del presidente para su proyecto de construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

Collins hizo una captura de pantalla del mensaje de Trump y respondió más tarde ese mismo día a través de una historia de Instagram, refutando la afirmación del presidente sobre el tema de su consulta. “Técnicamente, mi pregunta era sobre Venezuela”, escribió, sutil, la presentadora.

Meses después, el presidente arremetió contra Collins al afirmar que tenía “odio en la mirada”, mientras respondía a los periodistas en el Salón Oval.

Trump: "I See Hatred in Her Eyes" – Blasts CNN's Kaitlan Collins in Oval Office Exchange pic.twitter.com/BJUKRm3zSG — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) June 3, 2026

El mandatario tildó a la CNN de ser una cadena “tremendamente deshonesta” y una “organización muy corrupta”, antes de descargar su furia con Collins.

“Con una reportera corrupta ahí parada, nunca sonríe. Nunca ves a una mujer joven y hermosa que no sonría. Nunca veo una sonrisa en su rostro. La veo parada ahí con odio en la mirada”, dijo Trump, que enumeró los motivos que -a su juicio- explicaban esa postura de Collins.

“Siente odio porque tenemos fronteras, porque tenemos un Ejército fuerte, porque redujimos los impuestos, porque hacemos lo que todos querían y luego ganamos las elecciones por una aplastante mayoría”, señaló.

Collins intentó intervenir, pero Trump la cortó en seco para que callara, y recordó -sin detallar- que “solía ser una conservadora de Alabama”, el estado natal de Collins. “¿Pueden creerlo?“, completó.

Otro ácido momento que se produjo en el Salón Oval, en febrero pasado, fue por una consulta de la periodista sobre uno de los temas que más ha incomodado a Trump en su segunda gestión: el caso de Jeffrey Epstein.

El presidente explotó luego de que Collins le preguntara qué les diría a las víctimas del fallecido delincuente sexual convicto, quien en su momento mantuvo un vínculo cercano con el magnate neoyorquino.

“Eres la peor periodista. Con razón CNN... CNN no tiene audiencia por culpa de gente como vos”, respondió, fastidioso Trump. “Te conozco desde hace 10 años y no creo haber visto nunca una sonrisa en tu rostro”, añadió, mientras Collins machacaba sobre su pregunta.

Después de que aquel agrio intercambio acaparara -otra vez- la atención de la prensa, Collins dijo que en el momento no le sorprendió el ataque. “Quiero decir, el presidente me ha insultado muchas veces, arremetió contra mí e intentó desviar la atención de las preguntas que planteamos. Pero en ese momento, él es alguien que suele ser políticamente astuto o que está muy sintonizado con lo que quiere su base electoral”, dijo en el programa The Late Show, con Stephen Colbert.