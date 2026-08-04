Las megaconstrucciones activas en 2026 que podrían abrir oportunidades laborales para migrantes en EE.UU.

La expansión de fábricas de semiconductores, baterías y acero mantiene en movimiento a una parte del mercado de la construcción en Estados Unidos en 2026. Mientras varios proyectos avanzan hacia etapas de obra, instalación y puesta en marcha, las empresas necesitan cubrir puestos técnicos y de conducción, un escenario que podría abrir oportunidades laborales para migrantes con autorización laboral.

Construcción en EE.UU.: la fabricación de semiconductores lidera en 2026

Según The Birmingham Group, el gasto anualizado en construcciones manufactureras alcanzó los 185.700 millones de dólares en abril de 2026. Ese nivel de actividad aumentó la competencia dentro de un grupo limitado de profesionales capaces de trabajar en instalaciones industriales complejas.

TSMC proyectó una inversión de US$165.000 millones en Estados Unidos para fábricas, centros de empaquetado e investigación thebirmgroup.com/

Las fábricas de semiconductores concentran una parte importante de esa necesidad laboral. Estos complejos requieren salas limpias, sistemas eléctricos de alta capacidad, servicios industriales, control de vibraciones y coordinación entre la estructura y los equipos de producción.

TSMC y Samsung impulsan obras de semiconductores en Arizona y Texas

El programa de TSMC en Arizona figura entre los principales desarrollos del sector. La empresa proyectó una inversión total de US$165.000 millones en EE.UU., con tres fábricas, dos instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación y desarrollo.

Según The Birmingham Group, este tipo de obra requiere:

Superintendentes

Responsables de sistemas mecánicos y eléctricos

Especialistas en calidad

Profesionales de puesta en marcha

La demanda de TSMC coincide con proyectos de baterías, centros de datos e infraestructura en el área de Phoenix

El campus de Samsung en Taylor, Texas, representa otro foco de contratación. La compañía anunció una inversión original de US$17.000 millones y la apertura del establecimiento está prevista para 2026.

Empleo en plantas de baterías y vehículos eléctricos de Arizona y Georgia

El complejo de LG Energy Solution en Queen Creek, Arizona, contempla una inversión de US$5500 millones y tiene prevista su finalización durante 2026. La planta necesita especialistas en:

Distribución eléctrica

Climatización

Protección contra incendios

Seguridad

Control de calidad

Instalación de equipos

The Birmingham Group señaló que este proyecto compite por trabajadores con las fábricas de semiconductores y otros desarrollos industriales de Arizona. Entre los perfiles buscados aparecen:

Responsables eléctricos

Gerentes de seguridad

Especialistas en validación de sistemas

LG Energy Solution destinó US$5500 millones a su complejo de baterías de Queen Creek, Arizona LG Energy Solution

La planta de Hyundai en Georgia comenzó a producir vehículos en octubre de 2024 y tuvo su inauguración en 2025. El campus todavía puede sostener trabajos relacionados con baterías, proveedores, logística, ampliaciones e instalación de equipos.

Esas tareas requieren:

Gerentes de obra civil

Coordinadores técnicos

Responsables de seguridad

Jefes de proyectos

La actividad también alcanza las instalaciones de proveedores y los desarrollos industriales cercanos al complejo.

First Solar y Hyundai Steel avanzan con inversiones industriales en EE.UU.

First Solar cuenta con tres fábricas en Ohio y otras instalaciones en Alabama y Luisiana. Las cinco plantas podrían alcanzar una capacidad anual conjunta de 14 gigavatios cuando funcionen a pleno.

La demanda laboral de 2026 no depende solo de nuevas construcciones. También incluye mejoras de procesos, apoyo a proveedores, mantenimiento, logística, ampliaciones y puesta en marcha de instalaciones.

Otro proyecto relevante es la planta de Hyundai Steel en Louisiana, con una inversión prevista de US$5800 millones. La fábrica tendría capacidad para producir más de 2,7 millones de toneladas métricas de acero por año.

Hyundai Steel planea una planta de US$5800 millones en Louisiana con capacidad para producir 2,7 millones de toneladas anuales Hyundai Steel

The Birmingham Group ubicó el desarrollo en una etapa inicial. Las futuras obras podrían necesitar:

Responsables de construcción pesada

Superintendentes industriales

Gerentes de seguridad

Especialistas en sistemas técnicos

Intel y BlueOval SK modifican sus proyectos y cronogramas de contratación

No todos los proyectos avanzan al mismo ritmo. El campus de Intel en Ohio ya no representa un punto máximo de contratación durante 2026.

ya no representa un punto máximo de contratación durante 2026. La primera fábrica comenzaría a operar alrededor de 2030 o 2031 , mientras que la segunda iniciaría sus actividades más tarde. Por ese motivo, la presión laboral inmediata se concentra con mayor fuerza en Arizona, Texas y Georgia .

, mientras que la segunda iniciaría sus actividades más tarde. Por ese motivo, la presión laboral inmediata se concentra con mayor fuerza en . La fuente también recomendó cautela con las plantas de BlueOval SK en Kentucky. Los cambios de propiedad, los compromisos financieros y las decisiones de producción pueden alterar los cronogramas de obra y la incorporación de personal.

Los empleos de construcción más buscados en EE.UU. durante 2026

Según una estimación de Associated Builders and Contractors, la industria de la construcción necesita atraer a 349.000 trabajadores durante 2026 para responder a la demanda nacional.

Entre los perfiles más difíciles de cubrir aparecen los superintendentes con experiencia industrial, los gerentes de proyectos, los responsables de sistemas mecánicos y eléctricos, los especialistas en seguridad, los estimadores y los profesionales de puesta en marcha.

Las empresas también buscan planificadores de cronogramas y coordinadores de modelos digitales de obra. Todos estos puestos requieren experiencia en instalaciones técnicas, equipos industriales, control de riesgos y cumplimiento de plazos.