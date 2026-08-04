Las megaconstrucciones activas en 2026 que podrían abrir oportunidades laborales para migrantes en EE.UU.
Los proyectos de semiconductores, baterías y acero elevan la demanda de superintendentes, gerentes, especialistas técnicos y otros puestos
- 5 minutos de lectura'
La expansión de fábricas de semiconductores, baterías y acero mantiene en movimiento a una parte del mercado de la construcción en Estados Unidos en 2026. Mientras varios proyectos avanzan hacia etapas de obra, instalación y puesta en marcha, las empresas necesitan cubrir puestos técnicos y de conducción, un escenario que podría abrir oportunidades laborales para migrantes con autorización laboral.
Construcción en EE.UU.: la fabricación de semiconductores lidera en 2026
Según The Birmingham Group, el gasto anualizado en construcciones manufactureras alcanzó los 185.700 millones de dólares en abril de 2026. Ese nivel de actividad aumentó la competencia dentro de un grupo limitado de profesionales capaces de trabajar en instalaciones industriales complejas.
Las fábricas de semiconductores concentran una parte importante de esa necesidad laboral. Estos complejos requieren salas limpias, sistemas eléctricos de alta capacidad, servicios industriales, control de vibraciones y coordinación entre la estructura y los equipos de producción.
TSMC y Samsung impulsan obras de semiconductores en Arizona y Texas
El programa de TSMC en Arizona figura entre los principales desarrollos del sector. La empresa proyectó una inversión total de US$165.000 millones en EE.UU., con tres fábricas, dos instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación y desarrollo.
Según The Birmingham Group, este tipo de obra requiere:
- Superintendentes
- Responsables de sistemas mecánicos y eléctricos
- Especialistas en calidad
- Profesionales de puesta en marcha
La demanda de TSMC coincide con proyectos de baterías, centros de datos e infraestructura en el área de Phoenix
El campus de Samsung en Taylor, Texas, representa otro foco de contratación. La compañía anunció una inversión original de US$17.000 millones y la apertura del establecimiento está prevista para 2026.
Empleo en plantas de baterías y vehículos eléctricos de Arizona y Georgia
El complejo de LG Energy Solution en Queen Creek, Arizona, contempla una inversión de US$5500 millones y tiene prevista su finalización durante 2026. La planta necesita especialistas en:
- Distribución eléctrica
- Climatización
- Protección contra incendios
- Seguridad
- Control de calidad
- Instalación de equipos
The Birmingham Group señaló que este proyecto compite por trabajadores con las fábricas de semiconductores y otros desarrollos industriales de Arizona. Entre los perfiles buscados aparecen:
- Responsables eléctricos
- Gerentes de seguridad
- Especialistas en validación de sistemas
La planta de Hyundai en Georgia comenzó a producir vehículos en octubre de 2024 y tuvo su inauguración en 2025. El campus todavía puede sostener trabajos relacionados con baterías, proveedores, logística, ampliaciones e instalación de equipos.
Esas tareas requieren:
- Gerentes de obra civil
- Coordinadores técnicos
- Responsables de seguridad
- Jefes de proyectos
La actividad también alcanza las instalaciones de proveedores y los desarrollos industriales cercanos al complejo.
First Solar y Hyundai Steel avanzan con inversiones industriales en EE.UU.
First Solar cuenta con tres fábricas en Ohio y otras instalaciones en Alabama y Luisiana. Las cinco plantas podrían alcanzar una capacidad anual conjunta de 14 gigavatios cuando funcionen a pleno.
La demanda laboral de 2026 no depende solo de nuevas construcciones. También incluye mejoras de procesos, apoyo a proveedores, mantenimiento, logística, ampliaciones y puesta en marcha de instalaciones.
Otro proyecto relevante es la planta de Hyundai Steel en Louisiana, con una inversión prevista de US$5800 millones. La fábrica tendría capacidad para producir más de 2,7 millones de toneladas métricas de acero por año.
The Birmingham Group ubicó el desarrollo en una etapa inicial. Las futuras obras podrían necesitar:
- Responsables de construcción pesada
- Superintendentes industriales
- Gerentes de seguridad
- Especialistas en sistemas técnicos
Intel y BlueOval SK modifican sus proyectos y cronogramas de contratación
- No todos los proyectos avanzan al mismo ritmo. El campus de Intel en Ohio ya no representa un punto máximo de contratación durante 2026.
- La primera fábrica comenzaría a operar alrededor de 2030 o 2031, mientras que la segunda iniciaría sus actividades más tarde. Por ese motivo, la presión laboral inmediata se concentra con mayor fuerza en Arizona, Texas y Georgia.
- La fuente también recomendó cautela con las plantas de BlueOval SK en Kentucky. Los cambios de propiedad, los compromisos financieros y las decisiones de producción pueden alterar los cronogramas de obra y la incorporación de personal.
Los empleos de construcción más buscados en EE.UU. durante 2026
Según una estimación de Associated Builders and Contractors, la industria de la construcción necesita atraer a 349.000 trabajadores durante 2026 para responder a la demanda nacional.
Entre los perfiles más difíciles de cubrir aparecen los superintendentes con experiencia industrial, los gerentes de proyectos, los responsables de sistemas mecánicos y eléctricos, los especialistas en seguridad, los estimadores y los profesionales de puesta en marcha.
Las empresas también buscan planificadores de cronogramas y coordinadores de modelos digitales de obra. Todos estos puestos requieren experiencia en instalaciones técnicas, equipos industriales, control de riesgos y cumplimiento de plazos.