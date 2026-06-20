DeGrom poncha a nueve en su cumpleaños 38 y Rangers vencen 9-7 a Padres

ARLINGTON, Texas (AP) — Jacob deGrom ponchó a nueve en seis entradas para llevarse la victoria en su 38.º cumpleaños, incluso después de permitir un grand slam de Ty France en la primera, y los Rangers de Texas vencieron la noche del viernes por 9-7 a los Padres de San Diego en un alocado primer juego de la serie

Solo hubo dos árbitros en el terreno para la parte alta de la primera cuando los Padres se adelantaron 5-0 con el grand slam de France, el primero de sus dos jonrones en el partido. Para cuando deGrom (6-4) regresó al montículo para la segunda, tenía ventaja 6-5

France volvió a conectar jonrón abriendo la cuarta para empatar el marcador a 6, pero los Rangers se fueron al frente para no soltarlo en la parte baja, cuando Wyatt Langford pegó un doble impulsor. Lo pusieron out cuando intentaba llegar a tercera en la jugada que sacó del juego al abridor dominicano Randy Vásquez (6-5)

Jacob Latz consiguió cuatro outs para su 13.º salvamento en 15 oportunidades

La primera entrada de seis carreras de Texas incluyó dobles consecutivos con dos outs del mexicano Alejandro Osuna y Jake Burger, antes de que el bateador venezolano Elias Díaz conectara el sencillo impulsor que puso a su equipo arriba

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