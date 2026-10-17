Dejan Nueva York y Los Ángeles para mudarse a Texas: las ciudades que atraen a miles de jóvenes por trabajo y vivienda

Un estudio reciente basado en datos del Censo de Estados Unidos reveló una tendencia en auge por la que miles de jóvenes abandonan grandes ciudades costeras, como Nueva York y Los Ángeles, para mudarse a Texas. Motivados por un costo de vida accesible, vivienda asequible y un mercado laboral diverso, centros urbanos como San Antonio, Dallas, Houston y Austin se convirtieron en los principales polos de atracción demográfica.

Las ciudades que atraen a miles de jóvenes de EE.UU. por trabajo y vivienda

Durante las últimas décadas, Texas fue un referente para las personas que buscan un estilo de vida más accesible según su presupuesto salarial, pero en los años recientes el perfil de personas que se trasladan allí cambió drásticamente. Un análisis de datos del Censo de EE.UU. elaborado por la plataforma de economía y bienes raíces Redfin mostró que los millennials y la Generación Z que se mudan a otras ciudades eligen Texas más que ningún otro lugar.

El estudio reciente demostró que los millennials y la Generación Z que se mudan a otras ciudades eligen Texas por sobre otros destinos Freepik - Freepik

“Probablemente, no eligen en función del trabajo remoto, porque esos puestos de nivel inicial suelen ser más presenciales o, al menos, híbridos”, expresó al respecto el economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, en diálogo con Business Insider. “No piensan en ‘¿Dónde puedo obtener mi salario y dónde me rendirá más?’ Piensan: ‘¿Dónde quiero comenzar mi carrera?“, señaló.

En este contexto, Los Ángeles y Nueva York registraron pérdidas migratorias netas de decenas de miles de personas entre la Generación Z y los millennials. Los datos corresponden a 2024, y la medición se realiza en base a la migración neta, no el total de personas que se mudaron.

San Antonio registró la mayor migración neta entre los jóvenes de la Generación Z, con 10.678 residentes. En 2024, tres de las cinco ciudades de Texas ocuparon los primeros puestos. Austin registró una migración neta de 8590 personas y Dallas de 6944.

En un informe separado, Redfin y Glassdoor clasificaron las ciudades para los recién graduados. Allí, incluyeron a Dallas, Houston y Austin entre las 10 primeras. Según los datos, Dallas y Houston registraron el mayor número de migraciones netas entre los millennials que se mudaron, con 13.072 y 16.365 personas, respectivamente.

La diferencia entre la Generación Z y los millennials

Aunque ambas generaciones coinciden en elegir Texas, sus motivaciones responden a distintas etapas de la vida. Los jóvenes de la Generación Z, en general, se ven impulsados principalmente por el inicio de su trayectoria profesional. Los empleos de nivel inicial actuales suelen ser presenciales e híbridos, por lo que los recién graduados buscan ciudades con dinámicas laborales activas donde comenzar sus carreras.

Por su parte, los millennials, que se encuentran en etapas más avanzadas, priorizan la búsqueda de mayor espacio residencial a precios razonables. Para esta generación, Houston y Dallas lideraron ampliamente la migración neta a nivel nacional.

En general, los millenials se mudan a Texas en busca de un estilo de vida más asequible Imagen ilustrativa generada con IA

En líneas generales, los nuevos residentes buscan oportunidades que les permitan vivir cómodamente sin necesidad de percibir ingresos exorbitantes. “Para las personas que no aspiran a un salario de US$300 mil, que simplemente intentan construir una vida de clase media en un lugar asequible para ser de clase media, Texas les ofrece esa posibilidad”, sostuvo Fairweather.

Gerardo y Tomi Ruiz, residentes oriundos de California entrevistados por Business Insider, explicaron cómo los impactó la diferencia de valores en los alquileres. “Nuestra primera impresión de Texas fue lo barato que es el alquiler”, indicaron. Según su testimonio, pagaban US$2350 por un apartamento en San Bernardino, y hoy pagan US$1250 por una unidad con características similares.

Los precios en Texas frente a otras grandes ciudades de EE.UU.

El mercado inmobiliario de Texas presenta un precio medio de venta de US$360 mil, mientras que el precio medio de alquiler es de US$1800 según la plataforma Realtor. En comparación, el precio medio de venta en la ciudad de Nueva York es de US$615 mil.

En ciudades específicas del Estado de la Estrella Solitaria, la diferencia de precio aún es notable: en Austin el valor es de US$490 mil (un 20% más accesible que Nueva York); en Dallas es de US$305 mil (un 50% más accesible); en Houston es de US$260 mil (un 58% más accesible); y en San Antonio es de US$240 mil (un 61% más accesible).

Asimismo, un reporte del Zillow Home Value Index (ZHVI) muestra las siguientes diferencias: