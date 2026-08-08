El pequeño pueblo de Texas cerca de Austin donde la casa media cuesta US$194.900 y crece la llegada de nuevos residentes

La pequeña comunidad de Maxwell, Texas, situada al sur de Austin, quedó entre las áreas postales con mayor actividad de mudanzas por habitante durante el primer semestre de 2026. Su código postal, 78656, registró un valor mediano de vivienda de US$194.900.

¿Qué lugar ocupó Maxwell entre los destinos con más mudanzas?

De acuerdo con un informe semestral de Moving Place, publicado el 24 de julio, Maxwell alcanzó el décimo puesto nacional por cantidad de mudanzas per cápita durante los primeros seis meses del año.

Maxwell fue uno de los tres destinos de Texas ubicados entre los diez primeros lugares del ranking Google Maps

El código postal 78656 registró 84,32 traslados con destino a la zona por cada 1.000 habitantes. La comunidad cuenta con una población de 2.953 personas y un ingreso mediano por hogar de US$81.346.

Maxwell fue uno de los tres destinos de Texas incluidos entre los diez primeros lugares. Crandall, correspondiente al código postal 75114, quedó segundo con 105,69 movimientos por cada 1.000 residentes. Lavon, identificado con el 75166, ocupó la cuarta posición con 103,61.

El precio de las viviendas en Maxwell

El precio mediano de una propiedad en Maxwell se ubicó en US$194.900. La cifra fue la más baja entre las diez comunidades que encabezaron la clasificación nacional de mudanzas por habitante.

En Crandall, el valor alcanzó los US$275.100, mientras que en Lavon llegó a US$385.000. Entre los demás destinos del listado, los montos variaron desde los US$330.500 de San Antonio, Florida, hasta los US$947.700 de Inlet Beach, en el mismo estado.

¿Por qué la cercanía con Austin favorece las mudanzas?

El movimiento registrado en Maxwell forma parte de la expansión del área metropolitana de Austin hacia pequeñas comunidades ubicadas al sur y sureste de la ciudad. El informe señaló que los compradores buscan opciones fuera de las zonas urbanas más costosas. Maxwell combina valores residenciales más bajos, disponibilidad de terrenos y cercanía con uno de los principales mercados laborales de Texas.

Daniel Cobb, editor sénior de MovingPlace, explicó que la demanda per cápita se concentra en suburbios de rápido crecimiento y comunidades vinculadas con determinados estilos de vida. El especialista indicó que varios de los destinos mejor posicionados se benefician de los “nuevos desarrollos de viviendas” y de su proximidad con grandes centros de empleo.

Texas encabezó el volumen de traslados residenciales

El estudio contabilizó 5.290.381 mudanzas en Estados Unidos entre enero y junio de 2026. El promedio mensual fue de 881.730 movimientos y mayo concentró el mayor nivel de actividad, con casi 993 mil.

Texas lideró la cantidad total por estado con 512.503 traslados. California quedó en segundo lugar con 496.330, mientras que Florida ocupó la tercera posición con 484.658.

Ocho de los diez códigos postales con mayor volumen absoluto pertenecen a Texas. New Braunfels encabezó esa clasificación con 2.930 mudanzas y McKinney quedó segundo con 2.820. También ingresaron al listado dos comunidades relacionadas con la expansión de Austin. Leander recibió 2.712 traslados y Pflugerville registró 2.524.

El código postal 78656 registró 84,32 traslados por cada 1000 residentes Google Maps

¿Cómo se elaboró la clasificación de Maxwell?

MovingPlace analizó información propia proporcionada por PGM, una empresa perteneciente a Porch Group. La base reúne las direcciones de origen y destino correspondientes a millones de mudanzas residenciales.

La medición también contabilizó los cambios de domicilio realizados dentro de un mismo código postal. Por ese motivo, la cifra de Maxwell incluye tanto llegadas desde otros lugares como mudanzas internas. El análisis excluyó las áreas con 2.000 habitantes o menos para evitar distorsiones vinculadas con poblaciones reducidas.