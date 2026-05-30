Tiene 63 años y se mudó de California a Texas en busca de una vida más económica, pero se arrepintió y volvió a Sacramento

Una mujer de 63 años se mudó a El Paso, Texas, con su esposo e hija en 2022, luego de vivir durante décadas en California. Sin embargo, este año la familia tomó la decisión de regresar al Estado Dorado, concretamente a Sacramento, a pesar de que saben que el costo de vida es más alto.

La familia eligió dejar Texas y volver a California a pesar del costo de vida

Según relató a Business Insider, Guadalupe Galindo Nevarez creció en El Paso pero fue a la universidad en California. A partir de su experiencia que comenzó en la juventud, vivió en el Estado Dorado durante 47 años.

En 2022 decidió dejar Sacramento y mudarse a Texas para estar más cerca de su familia y criar a su hija adolescente en un entorno diferente, ya que el estado cuenta con programas que permiten a los estudiantes obtener una certificación técnica antes de graduarse.

Además, pensó que tendrían una vida más asequible. De hecho, la familia compró una casa nueva de cuatro dormitorios y tres baños por US$250.000 que, en comparación con su anterior hogar en California, les pareció muy accesible.

Sumado a eso, aseguró que comprar alimentos o salir a restaurantes resultó mucho más barato en Texas. Por otra parte, el precio de la gasolina, antes de que se incrementara debido al conflicto con Irán, llegó a tocar un piso de US$2,34 por galón (US$0,62 por litro).

Otro ahorro importante que destacaron es que en Texas no existe el impuesto estatal sobre la renta. Sin embargo, otras cuestiones que evaluaron de su vida en el estado llevaron a optar nuevamente por un cambio.

Por qué decidieron regresar a California luego de vivir en Texas

A pesar de las diferencias en el costo de vida y otras virtudes de El Paso que destacó Galindo Nevarez en su diálogo con Business Insider, las ventajas no fueron suficientes para que quisieran quedarse.

La familia vivió un tiempo en El Paso, Texas, antes de regresar a California Freepik

Uno de los cambios a los que no pudieron adaptarse es el clima. En verano, en El Paso las temperaturas pueden superar los 100° F (38 °C) y en invierno se registran hasta 17° F (-8 °C).

Galindo Nevarez también compartió que no investigó lo suficiente antes de comprar su casa en Texas. Esta se ubica cerca de muchos terrenos baldíos, lo que provoca fuertes vientos y tormentas de polvo.

Además, explicó que en el Estado de la Estrella Solitaria el entretenimiento es bastante limitado, mientras que en el Estado Dorado solían llevar a cabo muchas actividades en grupo, asistir a partidos de béisbol y hacer ejercicio.

Otra ventaja que destacó de California es que, dado que su esposo trabajó durante 30 años para el estado, cuentan con un buen seguro médico. Esta ventaja deriva directamente en que los tratamientos son más accesibles.

Comparativa del costo de vida entre California y Texas

Más allá de la experiencia particular que compartió Guadalupe Galindo-Nevarez, los datos muestran diferencias en el costo de vida en California y Texas. De acuerdo con la calculadora de comparación del costo de vida de Bankrate, en Sacramento es un 41,70% más alto que en El Paso.

Texas es uno de los estados donde es más barato comprar una casa Imagen compuesta

De acuerdo con My Life Elsewhere, las diferencias se evidencian en los siguientes rubros: