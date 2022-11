Dejó su auto en el aeropuerto para irse de vacaciones y cuando volvió se encontró con algo de no creer

escuchar

Un viajero desbloqueó un nuevo miedo para los usuarios de los servicios de estacionamiento en los aeropuertos luego de que descubrió lo que sucedió con su vehículo mientras se encontraba de vacaciones. Para su fortuna, la tecnología de su Range Rover le permitió seguir todo a distancia y ahora cuenta con elementos para proceder legalmente.

Se llama Paul Hook y, a través del medio británico The Sun, denunció la forma en la que opera una empresa que promete seguridad para los autos en el Aeropuerto de Gatwick. De acuerdo con su testimonio, confió su camioneta Range Rover a Skylink Parking, que ofrece servicio de estacionamiento con monitoreo las 24 horas del día en la terminal y salió mal.

Una Range Rover, similar a la que posee Cristiano Ronaldo y aparece en la imagen, fue la que Paul Hook dejó a cargo de la empresa Skylink Parking Instagram

El 23 de septiembre, cuando el avión recién despegaba para sus vacaciones de una semana en Grecia, Paul recibió una alerta que indicaba un desplazamiento de su vehículo. En el relato añade que la tecnología le permitió observar que el conductor se dirigió a la ciudad de Luton y se detuvo en varios hoteles de la zona.

Pero eso no fue todo, también la vio desplazarse hacia el Aeropuerto de Heathrow antes de volver al punto donde él lo dejó bajo la vigilancia de dicha empresa. Por el servicio durante su semana de vacaciones, pagó alrededor de 126 dólares.

Paul Hook reclamó a los encargados porque, además de seguir el recorrido de su lujosa camioneta, los responsables de este acto no recuperaron la gasolina gastada en esos viajes de más de 300 kilómetros, una situación que hizo evidente la falta y menos creíble la versión que le dieron.

Según chequeó, su auto recorrió más de 321 kilómetros Cortesía The Sun

En dicho medio, el afectado cuenta que en Skylink Parking se justificaron reduciendo el hecho a una supuesta mala acción de un empleado que tomó las llaves para “dar una vuelta” en el vehículo. Sin embargo, la distancia recorrida muestra otra cosa.

“La empresa dijo que un ‘empleado no autorizado’ debió haber obtenido acceso a mis llaves y que se investigaría el asunto, pero no he oído nada”, dijo sobre esa versión que calificó de “ridícula”.

El propietario cuenta con el itinerario que siguieron e incluso sabe en qué hoteles se detuvieron: “Siento que si un empleado decidiera tomar mis llaves, no habría recogido a alguien de un hotel Great Western y lo habría llevado al punto de entrega principal en el aeropuerto de Luton”.

El propietario de la Range Rover cree, a partir de la evidencia, que su vehículo fue usado para transportar a personas desde Gatwick a Luton e incluso al Aeropuerto de Heathrow Getty Images

La tecnología integrada en la camioneta con valor de más de 90.000 dólares le permitió darse cuenta incluso de que tenía una ventana abierta. A partir de las evidencias, Hook considera: “Está claro que la compañía ha utilizado mi automóvil como un servicio de transporte desde los hoteles hasta las salidas del aeropuerto”.

Una vez que recuperó su camioneta, la llevó a lavar y a verificar que todo estuviera en orden porque “la sentía sucia cada vez que abordaba”. Ahora espera que la compañía se haga responsable por el uso de su vehículo sin autorización y también de las multas, en caso de que hayan incurrido en faltas de tránsito durante el tiempo en que fue sustraída ilegalmente.

LA NACION