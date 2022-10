Son influencers de viajes y horas de pánico en el aeropuerto de Miami les dejaron una lección: “Todo por un papel”

escuchar

Cuando Lore y Leandro se casaron, sabían que los unía una pasión: la de viajar y conocer lugares increíbles. Con su hija Agustina, que actualmente tiene 11 años, disfrutan juntos de planear y vivir diferentes aventuras mientras recorren varios países y documentan sus experiencias. En sus cuentas de Instagram y TikTok (@somosloreylea_porelmundo) suman miles de seguidores que no se pierden sus pasos. Desde los hoteles, los vuelos baratos y hasta la comida, esta pequeña familia sorprende al compartir cada detalle, incluso las anécdotas que todo viajero teme, como la que vivieron recientemente cuando se les extravió la visa de la pequeña en el Aeropuerto de Miami. Fueron dos vuelos perdidos y 14 kilómetros los que caminaron en medio de la incertidumbre, pero al final dejaron una valiosa lección. En entrevista para LA NACION, cuentan su recorrido.

Lore, Leandro y Agustina se dedican a viajar y ayudar a las personas a ahorrar

Lore, de 34 años, y Leandro, de 44, son emprendedores, y recientemente comenzaron con este proyecto al publicar sus experiencias. “Cada vez que viajamos, lo que hacemos es compartirlo y ayudar a la gente a que también busque opciones más económicas”, introduce Lore. Este amor por adentrarse en otras culturas lo combinan con administrar su distribuidora de cerámica. Al ser dueños de su negocio, logran equilibrar el tiempo y los recursos para darse verdaderas escapadas a la aventura. Además, hallaron en TikTok una comunidad amante de este estilo de vida: “Nos encanta grabar y recomendar, lo tomamos como hobby. La idea sería poder hacer muchos más viajes sin tener que financiarlo nosotros”, añade.

Una experiencia de terror en el Aeropuerto Internacional de Miami

Dicen que de detrás de las peores experiencias están las mejores enseñanzas y recientemente la familia vivió una de terror en Miami. Cuando hicieron cambio de vuelo y se dispusieron a abordar otro con la ruta Miami-Cancún, se apoyaron en el mostrador y se olvidaron del portadocumentos con la visa de Agustina. “Cuando estábamos por subirnos al avión, dejamos pasar porque a Leandro le encanta embarcar último. Fuimos últimos y le digo ‘¿dónde están los documentos?’ y se da cuenta de que faltaba la de Agustina”, recuerda la viajera.

Una familia argentina de viajeros pasó momentos de estrés en el aeropuerto de Miami por la visa

Al principio, pensaron que la visa no podía estar tan lejos y optaron por buscarla ellos solos: “Ahí perdimos el primer vuelo”. Ese intento fue al mediodía, pero su odisea se puso cada vez más difícil. Lograron reprogramar su salida, esta vez para las 4 de la tarde, sin encontrar todavía el papel: “Nos mandaron a objetos perdidos del aeropuerto, de American Airlines igual. Volvimos adonde se hace el control. Recorrimos 14 kilómetros dentro del aeropuerto. Se estaban haciendo las 4 de la tarde y no aparecía. Íbamos a perder nuevamente otro vuelo”, agrega Lore en la entrevista.

Al sentir incertidumbre sobre sus pasos siguientes, analizaron sus posibilidades, dado que, afortunadamente, el portadocumentos de Agustina solo tenía la visa y no su pasaporte: “No sabíamos si irnos a Cancún, después no íbamos a poder volver y nosotros ahora estamos en Estados Unidos. Esa parte del viaje sigue acá en Orlando”. En tanto, mientras seguían buscando, perdieron su segundo intento de abordar el avión.

El problema con el inglés

Cuando no les quedaban más esperanzas, con dos aeronaves que habían partido y los ánimos por el suelo, Agustina le dijo a su mamá que la acompañara al baño: “Yo volví a preguntar en los mostradores, donde había estado un montón de veces y mi inglés es malo. Le intento explicar que era un pasaporte y nada, le expliqué que era un portadocumento y me hace que no. Luego, cuando le hice la seña mostrándole uno, me dice ‘yes, yes’. Y bueno, me volvió el alma al cuerpo. Empecé como loca a gritar en el aeropuerto que la habíamos encontrado y nos pudimos tomar el vuelo a las 6″.

Tras pasar por tantos momentos de angustia, estos viajeros dejaron una recomendación especial, ya que esperan que su experiencia evite que otros pasen por lo mismo: “Podés perder todo lo que pagaste, los vuelos, todo por un papel. Ese es el consejo que les damos”.

Lore actualizó cómo encontraron su visa para continuar el viaje

¿Cómo conseguir vuelos más baratos para viajar?

Sobre cómo encontrar vuelos más baratos para viajar a cualquier lugar del mundo, la recomendación de la familia es la flexibilidad: “No dar una fecha en específica, sino que adaptarla a lo que haya para bajar mucho más el presupuesto”. Un adicional es estar suscrito a las alertas para saber cuando bajan. Ellos recomiendan algunas en específico como las de Despegar o Smile. “Así se ahorra un montón”, concluyen.