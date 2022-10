Le hizo una insólita petición a una azafata para el resto del vuelo, la agredió y la hicieron bajar del avión

escuchar

Cada vez son más los casos de ira sobre los cielos que adquieren gran difusión, sobre todo cuando involucran a azafatas y pasajeros disruptivos. Daniele De Matos vivió una experiencia de este tipo mientras la tripulación se preparaba para volar de Sídney a Honolulú, en Hawái. La mujer le hizo una insólita petición a las asistentes de vuelo que las dejó sin palabras y que las llevó a tomar una decisión determinante al expulsarla de un vuelo de Hawaiian Airlines.

De acuerdo con el Daily Mail, este incidente tuvo varios episodios que comenzaron al embarcar. En un error, dirigieron a la mujer de 36 años a un asiento económico cuando había reservado un pasaje de clase business. No obstante, esta equivocación causó que la mujer estallara de furia contra los miembros del personal previo a que la dirigieran al asiento correcto.

El segundo movimiento que la alteró se dio cuando los miembros de la tripulación se llevaron su bebida alcohólica antes de tiempo, lo que causó que la mujer repitiera sus prácticas de abuso verbal, según los documentos presentados en el Tribunal local de Downing Centre.

A pesar de que quizá la relación entre el personal y la pasajera no había iniciado de la mejor manera, el estado de ánimo de la mujer dio un vuelco y se mostró arrepentida, aunque eso no duró mucho tiempo. Cuando el avión ya se preparaba para dirigirse a la pista, De Matos comenzó a mirar “fijamente” a la integrante de la tripulación que le había quitado su bebida, algo que la azafata no pudo ignorar mientras realizaba la demostración de seguridad a bordo. El escrito señaló que luego de concluir, la acusada le soltó una insólita petición, que no la mirara durante nueve horas.

Un riesgo para la seguridad del avión

Una pasajera se volvió indeseable durante un vuelo de Hawaiian Airlines (Foto: Pixabay)

Debido a todas estas interacciones, la tripulación de cabina notificó al capitán, quien consideró que el comportamiento errático de la mujer representaba un riesgo para la seguridad de la aeronave y decidió volver a la terminal para hacerla desembarcar. Cuando otra azafata se acercó para comunicarle la decisión, la pasajera la tomó de la peor manera.

La declaración de los hechos indicó que la azafata “puso su mano en el hombro de la acusada para calmarla, pero ella actuó de forma agresiva hacia el miembro de la tripulación”.

La multa para la pasajera de Hawaiian Airlines

Hawaiian Airlines tuvo una experiencia indeseable con un pasajero a bordo @hawaiianairlines

En total, la estancia de De Santos duró 45 minutos antes de que los encargados de operaciones del aeropuerto subieran para brindar apoyo a la situación e incluso pidieron ayuda a los agentes de la Policía Federal Australiana. De Matos bajó de la aeronave por su propia voluntad tras un retraso de una hora. Al final, fue detenida y acusada.

De acuerdo con el Daily Mail, en su comparecencia del lunes ante el magistrado Theo Tsavdaridis, se declaró culpable de un cargo de comportamiento ofensivo o desordenado que afectaba a la seguridad y le impusieron una multa de 600 dólares.

Esta detención ocurrió dos semanas luego de que la Policía australiana advirtiera que no se tolerarían comportamientos así en aire o en tierra luego de que reportaron que los casos de pasajeros con conductas de este tipo van en aumento.

LA NACION