Dejó su trabajo como azafata luego de varios años y explicó por qué: “No es lo que ven en redes”

escuchar

Ser asistente de vuelo significa estar pendiente de las necesidades y la seguridad de los pasajeros de un avión. Quienes desempeñan esta profesión deben estar preparados para actuar ante cualquier emergencia, así como para lidiar con todo tipo de personalidades a bordo. A pesar de que se tienen muchos beneficios, una exazafata española consideró que hay demasiados aspectos negativos en esta labor. La mujer compartió cuáles fueron los motivos que la llevaron a dejar la aviación y quiso advertir a otras personas que desean dedicarse a lo mismo.

La usuaria @marinacabrero expuso su caso a través de un video. Después de dos años y medio de ser azafata, decidió renunciar. La finalidad de su clip, según dijo, fue contarle a la gente que la suya no era una profesión sencilla. “Al contrario de lo que ves en las redes sociales, es un trabajo en el que no todo es bonito, ni color de rosas”, declaró.

Una azafata renunció a su trabajo y listó los motivos

“Yo sé que hay mucha gente que tiene este trabajo idealizado, así que vengo a romper esos esquemas y a contarles lo que no se dice”, fue la frase con la que comenzó a nombrar los elementos que la convencieron de tomar esa decisión.

1- El horario

La joven consideró que viajar constantemente suena como algo divertido, pero no lo es cuando se tiene que perder alguna ocasión especial: “Nuestros horarios cambian mucho, así que si tienes un plan con una amiga, por tu cumpleaños, por Navidad o por lo que sea, seguramente no vas a poder hacerlo”, relató. Desde su perspectiva, son situaciones dolorosas: “Es duro, pero es así. Es una cosa que yo ya me acostumbré y no es uno de los motivos por los que dejé la aviación. Si te afectan ese tipo de cosas de no estar en las fechas importantes, entonces no es para ti”.

2- La calidad del sueño

Una de las cosas que más se le dificultaron a la española fue tener una buena calidad de sueño. Al estar en diferentes ciudades todos los días, no encontraba el momento para dormir: “Si tienes problemas con el sueño o eres una persona que no duerme del todo bien en cualquier situación, no es tu trabajo. Hay que dormir cuando te digan, básicamente. A mí me llegó a afectar hasta el punto de tener varios días sin descansar absolutamente nada”, aseveró.

3- La salud

Otro de los aspectos que la hizo querer alejarse de los aviones fue que su salud corría riesgo, dado que no se alimentaba bien. “La comida del avión, como ya sabes, no es de las mejores del mundo, ni de las más nutricionales ni nada. Puedes llevar tu propia comida, pero al final llevas un horario tan de locos que terminas sucumbiendo”, afirmó.

Una de las molestias de la exazafata fue que no tenía tiempo para estar con sus seres queridos Unsplash

4- El uniforme

Finalmente, la mujer consideró que la vestimenta que por obligación deben llevar las azafatas no es adecuada: “Son muchas horas de pie”, compartió. En su caso, no estaba dispuesta a pasar más tiempo bajo esas condiciones: “Yo sé que se ve muy bonito, pero las escalas son una locura. (Además) cuando tienes un vuelo largo, tienes que estar muchas horas con los tacones... Eso debería de cambiar”, concluyó.

En los comentarios, los miembros de la comunidad virtual coincidieron en que no era un trabajo sencillo. “Una azafata realmente se encarga de la seguridad del avión y siempre he pensado que los tacones no ayudan nada”; “La soledad, aunque estés con tripulaciones guays (término español para referirse a las personas simpáticas o buena onda), las escalas o destacamentos los pasas sola. Siempre los mismos destinos y mismas ciudades”; “Muy bien estos videos. Últimamente, no paro de ver gente ‘romantizando’ algunos trabajos y es importante recalcar que no todo es de rositas”; “Es muy duro y el cuerpo sufre también de las presiones”, escribieron.

LA NACION