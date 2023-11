escuchar

Oliver Spedding, exjugador del equipo londinense Croydon FC, murió por causas aún desconocidas. El exfutbolista, que dejó el campo de juego para dedicarse a la industria del cine pornográfico, también se desempeñó en las fuerzas básicas del Crystal Palace, de la Premier League inglesa. No obstante, tras pasar por la cárcel debido a un delito menor, se le cerraron muchas puertas y su vida profesional dio un giro radical.

Ante la muerte de Spedding, su equipo dedicó un mensaje de apoyo para sus familiares: “El Croydon está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de nuestro exjugador. Todos en el club extrañaremos muchísimo a Oliver y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil. Habrá un minuto de silencio en el partido local de este sábado en memoria de Oliver y, en las próximas semanas, se anunciará un nuevo homenaje a su vida”. El texto lo acompañaron de una foto reciente del actor.

Oliver Spedding, exjugador de futbol y actor porno, murió a los 34 años @Croydon_FC / X

Jason Campbell, jugador de fútbol, también compartió su pena por la muerte de quien consideraba su amigo y publicó un video de despedida. “Ya es bastante difícil para algunos de nosotros, por no hablar del valiente padre de nuestro querido amigo Ollie que falleció. Señor y señora Spedding, todos amamos a su hijo en Croydon”.

Oliver Spedding, una vida de escándalos

La muerte del exjugador de fútbol sucede a un mes de que sufriera un aparatoso accidente debido a una caída desde un cuarto piso, el cual le dejó serias heridas en un ojo y fracturas en la rodilla y en tres dedos. Fue necesario que lo sometieran a una operación quirúrgica, según reveló el actor en una publicación explícita sobre sus lesiones.

De acuerdo con su entorno y con la información que el mismo Spedding brindó en el podcast Anything Goes with James English, en sus últimos días se mostraba arrepentido de haberse convertido en actor de cine para adultos. “Cuando estaba en el Crystal Palace, si me hubiese quedado con ellos, habría ganado más jugando al fútbol. Ser una estrella del porno no es tan bueno como piensa la gente”. Agregó que ganaba poco más de 100 euros (US$109) por película.

También comentó, en alguna ocasión, que su primera experiencia en la industria del cine para adultos no había sido la mejor. “Fue aterrador estar en mi primer set”, comentó, según The Sun: “La gente solía decirme: ‘Lo estás haciendo todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, y me decían: ‘Será mejor que te paguen por ello’”. Incluso, trascendió que estaba en tratativas para su regreso a la cancha.

¿Quién era la pareja de Oliver Spedding?

En cuanto a su relación con Sophie Anderson, también fue compleja. La también actriz porno casi perdió la vida cuando uno de sus implantes estalló, meses atrás, lo que le provocó una septicemia. Aunque trascendieron rumores de su muerte, luego los amigos de la actriz los desmintieron.

Sophie Anderson fue novia de Oliver Spedding @sophieasucces / Instagram,

Anderson ha trabajado como actriz para adultos desde 2017 y adquirió fama después de una película en la que compartió créditos con la también actriz Rebecca More. Spedding y ella se conocieron mientras actuaban en un set. Hasta el momento, no se han confirmado las causas de muerte del exjugador y actor.

