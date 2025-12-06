Delegaciones de Kiev y Washington se reúnen en Miami mientras ataques rusos golpean Ucrania

Delegados ucranianos y estadounidenses celebran este sábado en Miami su tercer día consecutivo de conversaciones sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras las fuerzas rusas continúan con sus ataques masivos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que mantuvo una conversación telefónica "muy sustancial y constructiva" con el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, así como con los negociadores de Kiev que acudieron a Florida, Rustem Umerov y Andrii Gnatov.

"Ucrania está comprometida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para lograr una paz real. Acordamos los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos", escribió Zelenski en Telegram.

Witkoff y Kushner se reunieron el martes en el Kremlin con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero la cita finalizó sin ningún avance concreto para acabar con el conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022.

"Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera", según un resumen de las conversaciones en Miami publicado en X por Witkoff el viernes.

Pero durante la noche del sábado, Moscú lanzó más de 700 drones y misiles contra instalaciones energéticas y ferroviarias de Ucrania, lo que dejó sin calefacción y agua corriente a miles de familias.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques apuntaron contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones energéticas que las apoyan", y añadió que se alcanzaron todos los objetivos.

"El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos", afirmó Zelenski en X. "Precisamente por eso se necesita una presión adicional", agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado en X que se reunirá el lunes en Londres con Zelenski y los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y de Alemania, Friedrich Merz, para revisar las negociaciones en curso.

"Debemos seguir presionando a Rusia para obligarla a firmar la paz", afirmó Macron.

El plan inicial de Washington contemplaba que Ucrania cediera territorios que Rusia no ha podido ganar en el campo de batalla a cambio de promesas de seguridad que no alcanzan las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN.

Ucrania y sus aliados europeos han criticado el plan original de Trump por ser demasiado indulgente con Rusia.

Mucho trabajo

El Kremlin indicó que la reunión entre los emisarios de Trump y Putin de esta semana supuso un avance en las negociaciones, aunque advirtió que queda "mucho trabajo" para solucionar el conflicto.

Mijailo Podoliak, un consejero de Zelenski, apuntó en X que aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras".

"Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a dialogar", señaló, y añadió: "Estados Unidos desea un proceso pragmático y un rápido fin de la guerra, con concesiones de ambas partes".

Trump ha tenido una actitud ambivalente hacia Ucrania desde que regresó a la Casa Blanca en enero: primero fue conciliador con Putin y criticó a Zelenski por no estar agradecido por el apoyo estadounidense.

Pero también se ha mostrado frustrado porque sus esfuerzos para persuadir a Putin de terminar la guerra no han dado frutos y recientemente impuso sanciones a empresas petroleras rusas.

Putin, de visita en India esta semana, dijo que las conversaciones fueron "complejas" pero que quería participar en el plan de Trump "en lugar de obstaculizarlo".

Las tropas rusas siguen avanzando lentamente en el frente de batalla ante la inferioridad de tropas y de armamento del ejército ucraniano.

burs-mmp/ad/dga