Fabrizio Nicoletti: “Italia no va a participar en operaciones de ataque”

En un escenario internacional atravesado por conflictos simultáneos –desde la escalada en Medio Oriente hasta la prolongada guerra en Ucrania–, Italia redefine su política exterior en medio de tensiones internas que afectan al gobierno de Giorgia Meloni. En ese contexto de presión geopolítica y reacomodamiento estratégico, Roma también impulsa un giro clave en su posicionamiento económico al respaldar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, una decisión que refleja tanto el impacto del nuevo orden global como la búsqueda de mayor inserción en América Latina.

En diálogo con LA NACION, el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, definió el posicionamiento de su país frente a los principales conflictos internacionales y el reordenamiento geopolítico global.

El embajador italiano en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, durante la entrevista con La Nación Aníbal Greco - La Nación

Consultado sobre el rol de Italia en el actual escenario en Medio Oriente, donde el gobierno de Meloni tomó distancia de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán pero al mismo tiempo brindó apoyo defensivo a sus aliados, Nicoletti fue categórico al trazar los límites de acción. “Los límites son los límites de la Constitución italiana. Italia no hará nada que no esté dentro de esos límites”, afirmó el diplomático.

En ese sentido, el embajador subrayó que la postura del gobierno italiano no deja margen para interpretaciones ambiguas: “La primera ministra dijo claramente: ‘esa no es nuestra guerra’. Italia no va a declarar la guerra ni va a participar en operaciones de ataque”. Y agregó que ese posicionamiento responde a un principio estructural del país: “Italia rechaza la guerra como solución a los conflictos internacionales. Eso está escrito en la Constitución”.

No obstante, Nicoletti explicó que esa definición no implica un aislamiento, sino más bien una estrategia de equilibrio en una región clave. “Italia es un país que juega un papel en el Mediterráneo, en lo que llamamos el gran Mediterráneo. Tenemos vínculos muy fuertes no solo con nuestros aliados, sino también con poblaciones amigas”, sostuvo.

Nicoletti explicó que Italia no participará en operaciones de ataque durante la guerra de Irán ARASH KHAMOOSHI - NYTNS

Ante una pregunta sobre el impacto interno de la escalada bélica –en particular tras ataques con misiles de largo alcance que elevaron la preocupación en Europa–, el embajador reconoció un cambio en el clima social. “La población italiana, como toda la población europea, siente que en los últimos años ha aumentado la tensión, especialmente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia”, señaló.

En ese marco, recordó que Europa construyó durante décadas un espacio de estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que el nuevo escenario internacional representa un quiebre: “Esto no es positivo. Europa ha sido siempre un área de paz, y tenemos que preservar esa condición”.

El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti en La Nación Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, el diplomático también introdujo un matiz al analizar las consecuencias del cambio geopolítico global. Según explicó, ese nuevo contexto derivó en decisiones estratégicas concretas, como el giro italiano respecto del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Se le preguntó entonces si ese cambio obedecía exclusivamente al nuevo contexto internacional o si también estaba influido por el vínculo actual entre Roma y Buenos Aires. Nicoletti descartó esta última hipótesis: “Entre Italia y Argentina hay vínculos muy estrechos, somos la misma sangre. Pero no es que un gobierno de América del Sur le pida a Italia cambiar su posición”.

Y enfatizó: “Italia cambió su postura porque cambió el contexto internacional”. En esa línea, explicó que el nuevo escenario despertó el interés europeo por América Latina, una región que había perdido centralidad en décadas anteriores. “Para Italia es muy importante fortalecer los vínculos comerciales con América Latina, y en particular con la Argentina”, afirmó.

Ese proceso, agregó, se inscribe en una lógica más amplia de adaptación a las nuevas dinámicas globales: “La situación internacional está despertando nuevamente el interés europeo hacia América Latina”.

El cambio geopolítico global impulsó a Italia a respaldar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur LUIS ROBAYO - AFP

Finalmente, la conversación giró hacia la guerra en Ucrania, un conflicto prolongado que ya acumula años de desgaste y enfrenta dificultades para encontrar una salida negociada, incluso en medio de intentos fallidos de diálogo.

Frente a ese escenario, Nicoletti reafirmó la posición italiana: “Italia está del lado del derecho internacional y en contra de la invasión de Rusia contra Ucrania”. En esa línea, destacó el alineamiento con el resto de Europa: “Estamos con los otros países europeos en respaldar a Ucrania”.

Italia reafirma su alineamiento con el derecho internacional y el respaldo a Ucrania junto a sus socios europeos Andrii Marienko - AP

Sobre las perspectivas de una eventual negociación, el embajador evitó pronósticos concretos, pero dejó en claro cuál es el objetivo de su país: “Todos queremos una solución que sea una paz justa”.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la magnitud de las consecuencias acumuladas tras años de conflicto: “Cuatro años de guerra dejan muchas ruinas, no solo en términos de infraestructura, sino también en términos humanos”.

Por eso, insistió en que cualquier salida deberá ser sólida y sostenible: “Tiene que ser una solución bien negociada y respaldada, incluso a nivel cultural. Porque si no, al día siguiente el conflicto puede empezar otra vez”.