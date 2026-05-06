Demócratas acusan al jefe de Comercio de Trump de encubrir el caso Epstein

Congresistas demócratas exigieron el miércoles la dimisión del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acusándolo de mentir al Congreso y ayudar a encubrir los delitos de Jeffrey Epstein, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre sus vínculos con el delincuente sexual.

Tras el interrogatorio, los demócratas presentaron a Lutnick, un exejecutivo financiero multimillonario, como evasivo y deshonesto. Legisladores opositores lo acusaron de contradecir declaraciones públicas anteriores sobre cuándo rompió lazos con Epstein.

"Después de lo que hemos visto hasta ahora en esta entrevista transcrita, me siento muy cómoda al decir que Howard Lutnick es un mentiroso patológico que está facilitando el encubrimiento más atroz de la historia estadounidense", dijo la congresista de Arizona Yassamin Ansari.

El demócrata Suhas Subramanyam pidió su dimisión. "Lo que acabamos de escuchar en la sala ha sido absolutamente alucinante. Se mostró evasivo, nervioso y deshonesto", dijo.

El nombre de Lutnick aparece en los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

En una entrevista en un pódcast el año pasado, Lutnick relató haber visitado la casa de Epstein en Manhattan en 2005 y dijo que quedó tan perturbado que decidió que "nunca volvería a estar en una habitación con esa persona repugnante, nunca más".

Pero en febrero admitió que visitó en 2012 la isla privada de Epstein en el Caribe con su familia.

El demócrata Ro Khanna también acusó a Lutnick de engañar al público y sugirió que su testimonio planteaba nuevas dudas sobre si se estaban ocultando detalles del caso Epstein.

Lutnick no ha sido acusado de delitos.

Por su parte, el jefe republicano de la comisión investigadora parlamentaria, James Comer, rechazó las acusaciones de los demócratas y afirmó que Lutnick había sido "muy cooperador" respecto a sus vínculos con Epstein.

Lutnick declinó hacer comentarios a la prensa.

Epstein admitió delitos sexuales en 2008 en virtud de un polémico acuerdo de culpabilidad y posteriormente fue acusado de traficar con menores antes de morir en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba ser juzgado.

Su muerte fue considerada un suicidio.