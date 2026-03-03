Departamento de Estado de EEUU ordena al personal no esencial abandonar Baréin, Jordania e Irak

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó al personal no esencial y a sus familias abandonar Baréin y Jordania, y que hizo lo mismo el día anterior en Irak, en medio del avance de la guerra en Oriente Medio.

La dependencia gubernamental dijo en la red social X que había actualizado las advertencias de viaje para Baréin y Jordania "para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal".

En una advertencia de viaje actualizada sobre Irak, el departamento dijo que el lunes "ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no prestan servicios de emergencia que abandonaran Irak por motivos de seguridad".