El decreto firmado por Trump que complica las listas de votantes en las elecciones 2026

A partir del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de este año, el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que no entregará boletas electorales a los estados que no proporcionen las listas de votantes. Varias jurisdicciones presentaron demandas y alegaron que el objetivo de la medida es obtener datos personales confidenciales.

Elecciones 2026: el decreto firmado por Trump que afecta las listas de votantes

El 31 de marzo de este año, el mandatario republicano publicó la orden ejecutiva denominada “Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales”. Para cumplir con esta directriz, el USPS propuso normas que establecen nuevas condiciones para los estados.

El USPS propuso nuevas normas que obligarían a los estados a entregar listas de votantes al gobierno federal Freepik

Según informó CNN, esto incluye la obligación de proporcionar a la agencia registros de todos los votantes que recibirán las papeletas. Si una jurisdicción no cumple con este procedimiento, el USPS tiene la instrucción de no enviar ni entregar las boletas.

Para cumplir, los estados tendrían que enviar las listas a través de un portal digital que aún no fue creado. A cada voto por correo se le debe proporcionar un código de barras único para permitir su seguimiento.

Asimismo, la propuesta incluye requisitos técnicos para el diseño de los sobres de las papeletas. Esto podría obligar a algunas jurisdicciones a rediseñar totalmente sus materiales de votación por correo.

Demandas contra el decreto firmado por Trump que impacta en las listas de votantes

Ante la firma de la orden ejecutiva y las normas propuestas por el USPS, 23 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia presentaron demandas. Los opositores argumentan que la Constitución otorga a las distintas jurisdicciones la función de organizar las elecciones.

Según este análisis, los críticos consideran que el plan otorga al gobierno federal un “papel sin precedentes” al permitirle controlar quién recibe las papeletas, algo que excede las facultades presidenciales.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump es objeto de varias demandas simultáneas Alex Brandon - AP

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer, demócrata por Nueva York, sostuvo que Trump “está haciendo todo lo posible para manipular las elecciones de noviembre a su favor”.

Por su parte, Anton Hajjar, exvicepresidente de la Junta de Gobernadores del USPS, declaró a CNN que la medida es engañosa. “La norma propuesta dice que no regula las elecciones, pero en la práctica, eso es lo que está haciendo”, aseguró.

A su vez, algunos funcionarios electorales calificaron este requisito como una maniobra encubierta para obtener información confidencial de los votantes. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, indicó que el gobierno espera implementar la disposición antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Qué falta para que se haga oficial la medida sobre las listas de votantes de Trump

En primera instancia, el jueves 28 de mayo, el juez federal de distrito Carl Nichols rechazó bloquear de manera preliminar la orden ejecutiva. En su fallo, argumentó que aún era “demasiado pronto” para intervenir, debido a que el Servicio Postal aún no había establecido las reglas específicas para implementar la orden.

Según informó The Washington Post, la decisión fue apelada. Los grupos demócratas mantienen su presión sobre el Tribunal de Apelaciones para que emita un fallo definitivo este verano, antes de las elecciones midterm.

Actualmente, la normativa se encuentra abierta a comentarios públicos, un paso administrativo necesario antes de que las reglas puedan ser definitivas.