Deportó a miles de extranjeros de EE.UU., hasta que descubrió una dura realidad propia: él era indocumentado

Un hombre que trabajaba para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) descubrió que no era estadounidense, como toda su vida había creído. Trabajó por varias décadas en la deportación de miles de indocumentados, hasta que las autoridades federales descubrieron que su certificado de nacimiento era falso, es decir, estaba en el país de manera ilegal. A partir de allí, su vida se cayó a pedazos.

Fue en 2018 cuando los investigadores federales le notificaron a Raúl Rodríguez que su acta era falsa y que en realidad había nacido en México, según un reportaje de CNN. Enfrentó a su padre, quien terminó diciéndole la verdad: no era ciudadano norteamericano. Rodríguez había construido toda su vida en territorio estadounidense sin saber que su identidad no era real. Estaba a punto de ser deportado, tal como él hizo con los extranjeros durante muchos años para la CBP. Antes de eso, para el Servicio de Inmigración y Naturalización.

La vida de un hombre cambió por completo cuando se dio cuenta de que era ilegal en Estados Unidos Pexels

De un día para otro, perdió la relación con su padre, su trabajo en migraciones y a sus amigos de la Policía. De inmediato, cayó en la depresión. El miedo de que lo alejaran de su esposa, sus hijos y nietos lo dejó pasmado. “Había algunos días en los que salía de casa y me preguntaba: ‘¿Estará bien cuando volvamos a casa? ¿Qué vamos a encontrar?’”, dijo Ana, su esposa, al medio citado.

La mujer es empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, por lo que toda su vida habían trabajado en conjunto para el gobierno del país. Raúl incluso recibió un premio a la integridad por su trabajo en una redada de contrabando en 2006, durante una ceremonia en Washington. Con el acta falsa, todo el panorama cambió y tuvo que luchar para permanecer en EE.UU..

No enfrentó cargos criminales porque los investigadores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional no encontraron pruebas en su contra. Se le declaró inocente de haber presentado a propósito un certificado de nacimiento falso a las autoridades. Sin embargo, el CBP lo despidió un año más tarde porque ya no era ciudadano estadounidense, un requisito para trabajar como agente.

El desenlace

Mientras que sus amigos de toda la vida lo dejaron de lado, obtuvo nuevos aliados que estaban dispuestos a apoyar su causa. Diane Vega, quien trabaja en la organización Repatriate Our Patriots ayudando a veteranos deportados y a los veteranos en riesgo de deportación, decidió ayudarlo.

Vega les habló de la iniciativa de Joe Biden que pretende ayudar a los veteranos deportados. Tenía todo a su favor: no lo habían condenado por ningún delito y nunca supo que era indocumentado cuando se unió a la Marina. Fue ahí cuando los Rodríguez recuperaron la esperanza: “Hicieron que las cosas sucedieran cuando estábamos tan perdidos. La gente estaba dispuesta a ayudarlo sin siquiera conocerlo”, dijo Ana sobre el momento en el que su caso atrajo el interés de muchas personas.

El hombre era agente de la CBP antes de enterarse de que era ilegal (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

La organización les brindó acompañamiento hasta el último día, cuando llegó el día de su audiencia en la corte, en noviembre de 2022. Ese día la juez falló a su favor y le otorgó una cancelación de deportación. No obstante, todavía continúa en medio de ese proceso porque la ley permite aprobar únicamente 4000 de esos casos al año. Desde entonces, todos los días revisa las plataformas de las autoridades para ver si ya puede permanecer en EE.UU. sin preocupaciones. Su caso sigue como “pendiente”.

Su carrera quedó arruinada y nunca más volvió a trabajar. Actualmente, depende del pago por discapacidad que recibe por una lesión que sufrió mientras brindó sus servicios en la Marina de EE.UU., de 1992 a 1997. Ahora, mientras está en la espera de la resolución de su estatus, se ofreció como voluntario para ayudar a Repatriate Our Patriots con otros casos similares al suyo.

