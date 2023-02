Los cinco trabajos que más aumentos de sueldo tienen en Estados Unidos

escuchar

La pandemia por Covid-19 irrumpió en el mundo de forma violenta y ningún rubro se vio exento de cambios. No obstante, en lo laboral, algunas profesiones mantuvieron un buen nivel de ingresos. Si bien algunos oficios se redujeron al extremo o bien algunos desaparecieron, los que lograron mantenerse hoy se posicionan como los mejor pagos.

De hecho, los pilotos resultaron ser de los más beneficiados en este aspecto. Si bien desde 2020 el número de vuelos se redujo de forma considerable debido a la pandemia, la realidad es que siempre hubo movimiento de aviones, desde y hacia Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Recientemente, una empresa estadounidense de negocios publicó un análisis con los puestos de trabajo con mayores aumentos de sueldo.

En ese orden, los abogados también mantuvieron su nivel de ingresos y, de acuerdo con la compañía, actualmente ganan al menos cinco veces más que un bartender o un vendedor de comida rápida. Sin embargo, en la última década, los trabajos en el área de servicios y hospitalidad, que tradicionalmente fueron de bajos sueldos, se revalorizaron hasta alcanzar salarios competitivos con otros rubros. Lo mismo ocurrió con los bailarines.

Muchos trabajos ahora pueden hacerse de forma remota Unsplash

No obstante, no sorprende que el mundo de la tecnología ganara un lugar en los trabajos con mayor aumento de sueldo en Estados Unidos. Sea en la costa este u oeste, trabajar como desarrollador de software en una profesión no solo bien remunerada, sino que, en un plazo de poco más de diez años, los salarios no dejan de aumentar. Otros rubros como la arquitectura, odontología y actuación tuvieron ganancias menores, pero no por eso menos atractivas.

Si bien luego de que Estados Unidos superó la pandemia, los sueldos en algunos rubros aumentaron en promedio un 5%, lo cierto es que la inflación y el incremento de las tasas de interés por parte del Departamento del Tesoro, trajeron consecuencias negativas. Tan solo a mitad de 2022, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un temible 9,1%.

Aunque se pudo contener el aumento de la inflación, muchos estadounidenses se cuestionaron si el estilo de vida que llevaban era sostenible en el tiempo ante un escenario de suma inestabilidad y de aumento de precios.

A continuación, un listado de los trabajos con mayor aumento de sueldo en Estados Unidos:

Piloto

El incremento del salario promedio se situó en 71,9%, lo que ubicó a esta profesión como una de las mejores pagadas en ese país. En ese sentido, el salario promedio anual de un piloto no es poco atractivo, ya que ronda los 200 mil dólares. Si bien durante 2020 hubo varias huelgas debido a la escasez de estos, el regreso al trabajo a niveles prepandemia aumentó la demanda de estos profesionales.

En Estados Unidos, los pilotos están muy bien remunerados Unsplash

Bailarín

Por inusual que parezca y como ocurre en el rubro de servicios y hospitalidad, hoy un bailarín gana mucho más que hace diez años. En promedio, el aumento de su sueldo es de 48%, mientras que tiene un salario anual que ronda los 51.000 dólares.

Desarrollador de software

Como no podía ser de otra manera, los ingenieros informáticos, con especial atención a los que se dedican a programar y desarrollar software, tuvieron un incremento anual promedio de 46,4%, a pesar de la suba de la inflación. La media de ingresos de estos profesionales es de 121 mil dólares.

Aunque la necesidad de desarrolladores y programadores es una tendencia en los últimos años, la pandemia elevó aún más la oferta de empleos en este campo Pixabay

Asimismo, desde la pandemia por Covid-19, la demanda de desarrolladores de software se disparó junto con la venta de productos y servicios digitales.

Granjero

Al igual que en otros países, los dueños de granjas deben lidiar solamente con los impuestos y la normativa laboral. No obstante, en el caso de Estados Unidos, las leyes migratorias ahora son más estrictas, por lo que impiden que la mano de obra, en principio compuesta por extranjeros, sea suficiente. En promedio, un trabajador del campo gana cerca de 32.000 dólares anuales.

Bartender

Con un aumento anual promedio del 42%, actualmente, el salario de un barman ronda los 30.000 dólares anuales. Con la pandemia por Covid-19, muchos locales cerraron y otros redujeron su personal casi al extremo. No obstante, en el plazo de diez años, es uno de los oficios que mayor aumento de sueldos registró

