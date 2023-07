DeSantis despidió de su equipo de campaña al responsable de un símbolo ligado a los nazis en un video

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está de nuevo en el centro de la polémica, pero ahora no por sus leyes o políticas contra los migrantes indocumentados, sino por la difusión de un video que promociona sus aspiraciones presidenciales para 2024. Algunos consideraron que superó lo políticamente correcto al hacer referencia a un antiguo símbolo relacionado con el régimen nazi.

El responsable de esta controversia es Nate Hochman, un redactor de discursos que forma parte del equipo de campaña de DeSantis y que también escribe artículos de opinión en la revista conservadora National Review. Con el objetivo de resaltar la figura del político republicano, creó un video que posteriormente publicó en una cuenta de Twitter anónima que usan los simpatizantes del gobernador.

El joven despedido era uno de los responsables de redactar los discursos del gobernador DeSantis Ron DeSantis / Facebook

Aunque al parecer nadie en el interior del equipo de DeSantis le recriminó sobre el clip, los usuarios de redes sociales no tardaron en darse cuenta de que entre las imágenes se incluía un símbolo llamado Sonnenrad, un elemento esotérico e históricamente ligado a la filosofía ocultista del nazismo. En la actualidad, algunos grupos supremacistas blancos lo utilizan.

Al desatarse la oleada de críticas y preocupaciones por la integración de este símbolo, también conocido como “sol negro”, el video fue eliminado. No obstante, el impacto se propagó y el equipo de DeSantis tuvo que tomar cartas en el asunto. “Nate Hochman ya no está en el equipo de campaña”, confirmó una fuente cercana al portal Semafor el martes por la noche.

Hochman había comenzado a trabajar para el Partido Republicano de Florida apenas en marzo pasado y se sabe que fue uno de los responsables de los discursos del gobernador, según los medios especializados. El sitio The New Republic lo describió en 2021 como “uno de los jóvenes intelectuales radicales que quieren apoderarse de la derecha estadounidense”.

Así era el controversial video de DeSantis

La cuenta de Twitter llamada @desantiscams, seguida por varios miembros del equipo de campaña de DeSantis, fue la plataforma donde se publicó el video que exhibía una crítica al expresidente Trump por no construir un muro fronterizo y por promover la vacuna contra el Covid-19. El clip estaba musicalizado con “Running up that Hill (A Deal with God)” de Kate Bush y terminaba con una imagen de Ron DeSantis en el centro del escudo del estado de Florida, que luego se transformaba en el símbolo Sonnenrad en movimiento.

En días recientes, el equipo de campaña de DeSantis ha tenido que hacer cambios en su organización Ron DeSantis / Facebook

Este no es el primer incidente en la campaña de DeSantis. Apenas el domingo pasado, The New York Times hizo un reportaje en el que recopiló algunos de los episodios más polémicos, como el caso de otro video que atacaba a Trump por ser supuestamente demasiado pro LGBTQ.

Despidos en la campaña de Ron DeSantis

Además de estos cambios por la presión externa, el equipo cercano a Ron DeSantis anunció a principios de esta semana que despediría a una tercera parte de los miembros de la campaña debido a problemas de liquidez, lo que señala un contexto de desorden dentro del equipo. “Después de una revisión de arriba a abajo de nuestra organización, tomamos medidas adicionales y agresivas para agilizar las operaciones”, explicó la líder de los simpatizantes, Generra Peck, en un comunicado.

