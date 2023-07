Revés para DeSantis: una orden judicial bloquea una de las leyes que aprobó en todo Florida

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo pasado diferentes proyectos de ley que fueron considerados como anti-LGBTQ+. Entre ellos estuvieron varias restricciones para los espectáculos de drag queens en restaurantes y bares con menores entre el público. Uno de estos locales, ubicado en Orlando, presentó una demanda para que la medida se declarara inconstitucional y consiguió el respaldo de un juez federal. Sin embargo, ante las dudas sobre los alcances de su decisión, el magistrado afirmó este miércoles que su orden de bloqueo no solo aplica al lugar que presentó el recurso legal, sino a todos los establecimientos del estado.

El juez Gregory Presnell reiteró que la legislación que defiende el gobernador es probablemente “inconstitucional”. Antes de este anuncio, una agencia estatal que se encargaría de hacer cumplir la ley le solicitó que dejara en suspenso su medida cautelar, que impedía la aplicación de la ley hasta que se celebrara un juicio para determinar su constitucionalidad, mientras el estado de Florida apelaba esa medida, informó la agencia AP.

Los abogados de Florida le sugirieron al juez que la medida solo se aplicara al restaurante de Orlando que presentó la demanda y no “a los demandantes”. Sin embargo, el magistrado no aceptó. Por el contrario, agregó que cualquier perjuicio para el estado de Florida es mínimo si se mantiene la medida cautelar y enfatizó que está en juego la libertad de expresión. “El demandante no es la única parte perjudicada por la aprobación de la ley; tiene un efecto sobre todos los miembros de la sociedad que caen dentro de su ámbito de aplicación”, escribió.

El texto de la demanda sobre los espectáculos drag

La querella que derivó en todo el proceso fue presentada por el propietario del restaurante y bar Hamburger Mary’s, de Orlando, en donde se hacían espectáculos drag. Los domingos, que eran shows más familiares, podían asistir niños. El dueño afirmó en el documento legal que la ley era demasiado amplia, con imprecisiones y que violaba los derechos de la Primera Enmienda al atentar contra la libertad de expresión. Además, fija multas y la posibilidad de que se suspenda o revoque la licencia para la venta de bebidas alcohólicas en los lugares.

Los niños de Florida no pueden participar en eventos de drag queens o desfiles de la diversidad, según la ley y y / Unsplash

Otras leyes que impactan en Florida

El gobernador de Florida ha hecho de las medidas antiLGBTQ+ gran parte de su agenda, mientras está en busca de la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024. En mayo pasado firmó además de este, diferentes proyectos de ley que prohíben la atención de afirmación de género para menores, restringen la discusión de pronombres personales en las escuelas y obligan a las personas a usar baños asignados en función de su sexo al nacer.

Antes de emitir su decisión final sobre la asignación de género, DeSantis defendió la idea de que los niños son rutinariamente “mutilados” y argumentó que protegía los derechos de los padres. La legislación también prohíbe el uso de dinero estatal para la atención e impone restricciones a los adultos que buscan este tratamiento. La medida también tuvo gran oposición, tres padres de Florida solicitaron a un tribunal federal una orden de restricción temporal que la bloquee.

En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley estatal para prohibir los tratamientos de afirmación de género a menores Facebook/Ron DeSantis

La prohibición de la atención de afirmación de género y la ley dirigida a los espectáculos drag entraron en vigor inmediatamente. En cambio las restricciones sobre el uso de los baños y de pronombres son válidas desde el pasado 1º de julio.

