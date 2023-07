Le negaron la visa para EE.UU. y se queja de cómo fue su trámite: “Casi no te hacen preguntas”

escuchar

Un hombre mexicano se volvió viral por contar cómo fue su experiencia al tramitar la visa de Estados Unidos y asegurar que quedó insatisfecho con el procedimiento. En su consideración, la actitud de los cónsules no fue agradable y no le gustó cómo lo trataron. Además, reprochó la falta de profundidad en el conjunto de factores que se toman en cuenta para determinar quién obtiene el visado, dado que solo le hicieron unas cuantas preguntas.

El usuario @seeynalvarez publicó un video con notable tristeza y decepción una vez que salió del consulado. De acuerdo con su relato, a pesar de que estuvo en la fila de espera por varias horas, su encuentro con la oficial consular que lo entrevistó tardó menos de lo que él esperaba. “Me hizo dos o tres preguntas y luego me dijo ‘no eres candidato para una visa de turismo, te voy a dar una hojita para que vuelvas a hacer tu trámite’ y ya, solo así”, relató.

Le hicieron tres preguntas: en qué trabajaba, cuál era su motivo para viajar a EE.UU. y con quién lo haría en caso de que le aprobaran el documento, pero ninguna de sus respuestas convenció a la agente: “No importa si vas muy arreglado o no. No importa si tienes contactos o no. Tampoco importa si tienes un trabajo estable porque yo tengo cuatro años en un trabajo y, aun así, me la negaron”.

Un tiktoker dijo que le aprobaron la visa para EE.UU. y criticó el proceso

El tiktoker quedó inconforme porque consideró que iba muy bien preparado para su cita y que la cónsul no se tomó el tiempo de ver todas sus pruebas. Llevaba documentos que comprobaran sus ingresos económicos y otros papeles de su trabajo que, desde su perspectiva, lo hacían ver confiable. “Casi no te hacen preguntas”, sentenció.

Por otro lado, agregó que más allá de estar insatisfecho por el resultado, se sentía decepcionado por el trato que le dieron durante todo el proceso y lo calificó como “déspota”. Lo mismo le pasó con su entrevistadora: “Son muy sin expresión, sin empatía. Es todo muy robótico y hermético. Ni tiempo te dan de ponerte triste”.

El detalle por el que le negaron la visa de turista de EE.UU., según los usuarios

Luego de volverse viral y de que el video acumulara poco más de 700 mil reproducciones, el mexicano grabó otro clip para dar más detalles de su anécdota. Admitió que había contratado a alguien para que le hiciera todo el trámite, algo que los expertos no recomiendan. Entonces, los usuarios le dijeron que ese era el motivo por el que le habían negado la visa.

Existen diferentes tipos de visas y el hombre que se hizo viral solicitó la de turismo Unsplash

Además, algunas personas contaron sus casos particulares: “No se pongan tristes, yo voy por mi tercer intento”; “Lo más importante es el cuestionario que llenas en línea, ahí identifican si entras en contradicciones”; “Todo está en el formulario, seguro la persona que te asesoró no te lo llenó bien”; “Tus respuestas no fueron claras y concretas”; “Antes de que entres ya tienen decidido si te la darán o no”, escribieron entre las reacciones.

