"Desigualdad catastrófica": Preocupación por la seguridad de Jake Paul frente a Anthony Joshua

El youtuber reconvertido en boxeador profesional Jake Paul enfrenta el viernes al excampeón de peso pesado Anthony Joshua en un lucrativo combate transmitido por streaming que ha generado gran preocupación en el mundo del boxeo.

Poco más de un año después de su controvertida victoria sobre el exmonarca de los pesados Mike Tyson, de 58 años, Paul, de 28 años, subirá al ring del Kaseya Center de Miami para enfrentarse a un oponente mucho más joven y considerablemente más peligroso: Joshua, de 36 años.

Este espectáculo, respaldado por Netflix y que, según se informa, repartirá una bolsa de US$184.000.000 entre los púgiles, ha recibido duras críticas, y muchos se preguntan por qué se autorizó.

La Junta Británica de Control ha declarado que no habría aprobado la pelea por motivos de seguridad. Otros boxeadores han advertido que, dada la enorme diferencia de nivel, tamaño físico y talento, Paul corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

En su última pelea, en junio, Paul, de 1,85 m de estatura, pesó 90,4 kg. El británico Joshua, que con 1,98 m de estatura es mucho más alto que Paul, pesó 114,5 kg en su último combate, en 2024.

Eddie Hearn, promotor de Joshua desde hace mucho tiempo, describió la pelea del viernes como un "desequilibrio catastrófico" incluso antes de que se firmaran los contratos.

- Ultimo día en la tierra -

Sin embargo, otras voces en el mundo del boxeo han pintado un panorama más sombrío.

El excampeón de los completos David Haye advirtió que la pelea podría ser el "último día en la Tierra" para Paul.

Amir Khan, excampeón británico de peso superligero, afirmó que una victoria contundente de Joshua podría incluso tener consecuencias duraderas para el boxeo, alejando a los espectadores de la reciente tendencia de peleas entre boxeadores y celebridades de internet como Paul.

"Creo que esto podría ser el fin de los youtubers que se enfrentan a boxeadores profesionales", declaró Khan al diario británico Daily Mail.

"Porque solo hace falta un golpe. Una mala noche, un golpe certero, y alguien puede resultar gravemente herido", añadió.

"Hemos visto cómo la vida de una persona puede cambiar por completo".

Khan cree que Paul no tendrá ninguna posibilidad si Joshua aprovecha al máximo sus ventajas físicas y su técnica superior, como hizo cuando noqueó de forma contundente al boxeador novato Francis Ngannou en el segundo asalto el año pasado.

"AJ pega muy fuerte", dijo Khan.

"Es excampeón mundial. Tiene potencia, tamaño, lo tiene todo. Si conecta un golpe limpio, el daño que puede causar es aterrador", afirmó.

Paul, cuyo récord es de 12 victorias (siete por nocaut) y una derrota, insiste en que está listo para sorprender al mundo, aunque reconoce que sus ambiciones son "descabelladas".

- "En el boxeo la gente muere" -

"Me gusta enfrentarme a los mejores. Vamos a ir a la guerra y el mejor ganará", declaró Paul el mes pasado.

"He llegado a donde estoy hoy gracias a un optimismo desmedido. Es una ilusión hasta que se convierte en realidad. Eso es lo que me ha traído hasta aquí".

Joshua, por su lado, insiste en que se está tomando la pelea tan en serio como cualquier otra.

"Para ser sincero, le voy a destrozar la cara, le voy a destrozar el cuerpo, lo voy a pisotear", dijo.

Ese escenario espeluznante es precisamente lo que temen algunos analistas.

Michael Bisping, miembro del Salón de la Fama de la UFC (artes marciales mixtas) y comentarista de deportes de combate, ha descartado cualquier posibilidad de que Paul logre una victoria inesperada al estilo David contra Goliat.

"No hay forma en este mundo de que esta pelea termine con Jake Paul noqueando a Anthony Joshua", dijo Bisping en su canal de YouTube.

"Joshua tiene mucha más experiencia. Golpea más fuerte. Es más grande. Tiene mayor alcance. Es campeón olímpico. Jake Paul no va a salir ahí y convertir esto en un David contra Goliat de la vida real. Eso no va a suceder, y todo el mundo lo sabe".

Bisping advirtió que si la promesa de Joshua de tomarse la pelea en serio se cumple, Paul podría estar en peligro.

"Si esta es una pelea de verdad, y aparentemente lo es, así que partiremos de esa base, hay muchas posibilidades de que alguien salga herido, y lamento decir que no será Anthony Joshua", dijo.

"Joshua se ha enfrentado a los mejores. En el boxeo la gente muere. Esto no es un juego. No se juega al boxeo", advirtió.