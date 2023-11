escuchar

Las familias de Estados Unidos se reunirán para celebrar el Día de Acción de Gracias este próximo jueves 23 de noviembre, una fecha marcada por un sentimiento de gratitud y armonía, aunque también por la expectativa que generan las ofertas del Black Friday, que secunda a la esperada tradición. Es importante informarse de los posibles cambios en horarios de servicio de los diferentes establecimientos.

Ante la posibilidad de que alguna persona haya olvidado algún ingrediente indispensable para la cena, algunos supermercados locales mantendrán sus puertas abiertas. Sin embargo, la lista se ha reducido en los últimos años y gigantes como Costco, Target, Publix y Walmart optarán por cerrar durante el llamado Thanksgiving, por lo que es valioso tomar precauciones.

Tal como sucede en Navidad en el resto del mundo, las familias estadounidenses suelen reunirse para cenar el Día de Acción de Gracias Yuganov Konstantin - Shutterstock

Además, las 272 tiendas de Apple que existen en EE.UU. se suman al cierre generalizado, al igual que los populares almacenes de Best Buy, Home Depot, Ikea, Lowe’s y Marshalls, que permitirán a sus colaboradores disfrutar el feriado con sus familias, pero que pretenden estar listos para recibir a sus clientes en horarios regulares para el Black Friday.

En tanto, todas las oficinas de gobierno estarán fuera de servicio el jueves 23 de noviembre, al igual que las escuelas y bibliotecas, así como las sucursales de los bancos, porque es uno de los días feriados oficiales a nivel nacional en EE.UU. En cuanto a servicios públicos, se mantienen en operación los equipos de atención a emergencias, así como las plataformas de banca electrónica y los cajeros automáticos.

Después de la celebración del Thanksgiving, solo queda la fiesta de Navidad el 25 de diciembre para terminar con los días no laborales oficiales de este año, donde suele haber cierres de comercios y oficinas de gobierno. A su vez, el lunes 1º de enero se celebra el inicio de otro año con el primer feriado del calendario 2024.

Las tiendas que cierran en Acción de Gracias suelen ser las más abarrotadas durante la jornada de ofertas del Black Friday (Archivo)

¿Por qué los negocios cierran en Acción de Gracias?

Mathew Isaac, director del departamento de marketing de la Albers School of Business and Economics de la Universidad de Seattle, habló con USA Today sobre el fenómeno creciente de empresas que cierran durante la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Para el analista, desde que las compañías se centran en el comercio electrónico, ya no es tan importante esperar a los clientes en las tiendas físicas. “Ya no es crucial para ellos centrarse tanto en un día en particular, ya que el inicio de la temporada de compras navideñas es mucho más fluido de lo que solía ser antes. Incluso la línea entre el Black Friday y el Cyber Monday se ha difuminado”, explicó.

¿Qué tiendas abrirán en Acción de Gracias en EE.UU.?

Aunque muchas tiendas optan por cerrar, hay algunas que aprovechan la alta demanda de los compradores y mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios reducidos. Algunas de las que han anunciado que mantienen sus operaciones son:

ACME : los supermercados con presencia en Pensilvania, New Jersey, Delaware, Nueva York, Connecticut y Maryland, abrirá de 7.00 a 16.00 hs en Thanksgiving , pero las farmacias estarán cerradas, según el blog The Pioneer Woman .

: los supermercados con presencia en Pensilvania, New Jersey, Delaware, Nueva York, Connecticut y Maryland, abrirá de 7.00 a 16.00 hs en , pero las farmacias estarán cerradas, según el blog . CVS: la cadena de farmacias, que tenía casi 10.000 locales a finales de 2022, mantendrá su horario habitual en Acción de Gracias, de acuerdo con un reporte de USA Today .

la cadena de farmacias, que tenía casi 10.000 locales a finales de 2022, mantendrá su horario habitual en Acción de Gracias, de acuerdo con un reporte de . Kroger Grocery Stores: la compañía, que opera 2719 tiendas como Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Gerbes, King Soopers, Kroger, Pick’n Save, QFC y Ralphs, dará servicio en horario reducido de las 6.00 a 15.00 hs, según The Sun .

la compañía, que opera 2719 tiendas como Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Gerbes, King Soopers, Kroger, Pick’n Save, QFC y Ralphs, dará servicio en horario reducido de las 6.00 a 15.00 hs, según . Whole Foods: el establecimiento dedicado a vender alimentos saludables y orgánicos anunció en su sitio corporativo: “Muchas de nuestras tiendas están abiertas durante horas modificadas en Acción de Gracias”.

En cualquier caso, es recomendable llamar con antelación a cada local o consultar los sitios web y redes sociales de las tiendas para comprobar el horario durante la celebración del próximo 23 de noviembre. Muchas de las que abren suelen operar con jornadas reducidas y será difícil encontrar opciones por la tarde.

