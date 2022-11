Día de los Muertos: dónde celebrarlo gratis en Estados Unidos

escuchar

El Día de los Muertos es una de las festividades más representativas de la cultura mexicana y la presencia de millones de migrantes provenientes de ese país hizo que Estados Unidos la adoptara casi como una tradición propia. Miles de hispanos salen a las calles el 1 y 2 de noviembre para conmemorar a sus seres queridos que ya no están en plano terrenal, con desfiles, exposiciones y todo tipo de actividades típicas del país azteca. Hay lugares en Nueva York, Florida, Texas y California en los que se puede celebrar gratis.

¿Dónde celebrar el Día de los Muertos en Nueva York?

La ciudad de la Gran Manzana tiene más de un recinto en el que se realizarán tianguis, como les llaman a los mercados en México, venta de comida, altares comunitarios, entre otras ofrendas. A continuación, los eventos a los que se puede asistir sin un costo de entrada.

1. Exposición del cráneo gigante del artista Enrique Cabrera

Dentro de la semana del Día de los Muertos organizada por el Consulado General de México, se encuentra esta exposición ubicada en 30 Rockefeller y disponible desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre.

2. Tianguis en Rockefeller Center Plaza

Las personas pueden acudir a este mercado, también organizado por la semana del Día de los Muertos, a comprar arte, comida, escuchar música y ver las ofrendas. Estará abierto al público hasta el 2 de noviembre, con un horario de 16.00 a 22.00 hs, hora local.

La tradición del Día de Muertos procede de los tiempos prehispánicos y se ha preservado hasta la actualidad Agencia AFP

California y sus festejos

California es uno de los estados con más presencia de mexicanos, por lo que no pueden faltar las festividades alusivas a esta época. La calle Olvera es uno de los sitios más representativos, ya que con el paso de los años se convirtió en la sede donde los miembros de la comunidad migrante se reúnen a festejar todo tipo de eventos.

En esta calle se exhiben altares comunitarios y procesiones todas las noches. Cualquiera que desee llenarse de esta tradición, puede acudir hasta el 2 de noviembre sin necesidad de pagar y seguro encontrará a cientos de personas congregadas por el mismo motivo.

Día de los Muertos en Florida

Fort Lauderdale es el punto indicado para acudir a conmemorar a los que ya no están en vida. Todos los años se hace aquí una procesión de esqueletos, en la que también participan los típicos mariachis mexicanos y disfraces gigantes.

Este año será el sábado 5 de noviembre y se podrá disfrutar de espectáculos musicales, danza indígena del territorio azteca, elaboración de máscaras y también de calaveras de azúcar ideales para las ofrendas.

La película Coco fue creada como inspiración del Día de Muertos en México y en algunos desfiles tocarán su música

¿Cómo celebrar gratis el Día de los Muertos en Texas?

Texas también alberga a una gran cantidad de mexicanos, por lo que el Día de los Muertos no puede pasar desapercibido. Se hace un desfile anual, que este año tendrá la presentación especial de Journey from Afrika to Mictlan.

El Día de Muertos se celebra en varias entidades de EE.UU. Pexels

La procesión será el 2 de noviembre a las 18.00 hs, hora local, en San Anto Cultural Arts y con salida hacia el mural comunitario de SanAnto Paz y Recuerdo. Cuando los participantes arriben a su destino, una familia previamente elegida, que perdió un ser querido debido a la violencia, colocará su nombre en el mural.

Después la procesión regresará al centro de la ciudad para disfrutar del pan de muerto, refrigerios, personas disfrazadas de calavera y música en vivo.

