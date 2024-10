Día mundial del Ahorro: Play Station vs. Xbox, qué precios tendrán las nuevas consolas que compiten en el Black Friday 2024

A partir del 22 de noviembre de 2024 será el Black Friday en América del Norte, específicamente en Estados Unidos. Para esos días de compras se esperan descuentos considerables en las consolas de videojuegos más populares, Play Station y Xbox.

Los ahorros en Play Station

Sony anunció la llegada de dos nuevos paquetes de la PS5 Slim en colaboración con Fortnite, que estarán disponibles desde el 22 de noviembre de 2024. Estos packs, llamados “Fortnite Cobalt Star”, se ofrecerán en versiones estándar y digital, con una rebaja especial de US$75 durante el periodo promocional.

Cada paquete incluirá la consola PS5 Slim, junto con un código de descarga para obtener ocho skins exclusivas de Fortnite y 1000 V-Bucks adicionales para gastar en el juego. Los precios regulares serán US$595,82 (edición estándar) y US$542,63 (edición digital), lo cual se reducirá durante la promoción a US$515,50 y US$406,97, respectivamente, según Dealabs.

Sony participa del día de ahorro con descuentos (Foto: Sony)

Este lanzamiento será de gran interés para los fanáticos que buscan opciones accesibles y emocionantes para adquirir una PS5 en esta temporada de descuentos. Con estos atractivos extras y precios especiales, Sony y Fortnite parecen estar listos para hacer del Black Friday de este año un evento destacado para los apasionados gamers.

Además, en la web oficial de la consola se detallan considerables descuentos en distintos juegos tales como el Need for Speed Heat Edición Deluxe que pasó de US$69,99 a US$6,99; el Marvel´s Iron Man VR de US$39,99 a US$19,99; el No Man´s Sky de US$59,99 a US$23,99 y el Tom Clancy´s Ghost Recon que descendió de US$59,99 a US$11,99.

¿Qué pasará con Xbox?

En cuanto a una de las mayores competencias de Sony, que es Xbox, el principal descuento va a correr con la Xbox Series S – Starter Pack. Tal como señala Microsoft, está costará US$314,72 teniendo un último ahorro de US$10,85.

Este dispositivo incluye todo lo que se necesita para jugar con una consola de nueva generación y cientos de juegos de alta calidad, desde juegos para toda la familia hasta otros de acción trepidante, con 3 meses de Game Pass Ultimate.

La Xbox Series S – Starter Pack promete un ahorro (Foto: Xbox)

La memoria es de GDDR6 de 10 GB con bus de 128 bits de ancho y la resolución de juego de 1440p. Se ofrece además la posibilidad de comprar accesorios que acompañen la consola como auriculares inalámbricos, un vinilo, y distintas variedades de mandos que pasaron de US$65,11 a US$55,34.

LA NACION