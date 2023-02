Dice que le dieron la licencia de conducir “por linda” en República Dominicana y desató un escándalo

escuchar

Una influencer se metió en problemas con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de la República Dominicana, luego de que en una entrevista asegurara que había obtenido su licencia de conducir “por linda, literalmente”. Esta declaración la dio en un programa transmitido en un canal de Youtube con cuatro millones de suscriptores, por lo que se viralizó rápidamente.

La creadora de contenido, identificada como Noemí Farré, es originaria de España, pero radica en República Dominicana. Mientras participaba en un podcast en vivo, relató cómo había sido su experiencia en el trámite de su licencia de conducir. Esto provocó fuertes reacciones en redes sociales, ya que puso en duda el proceso de emisión de este documento y los filtros de las autoridades.

La influencer reveló en una entrevista que había obtenido su licencia sin saber conducir

“El día que fui a tomar mi examen práctico para la licencia, yo no puse direccionales en ningún momento. Después, había que estacionarse de reversa, me fui del otro lado... y me dieron la licencia”, compartió Farré. Cuando le preguntaron en dónde había hecho la prueba, no dio mayores detalles.

La reacción de las autoridades

Las declaraciones de la influencer se popularizaron tanto que incluso llegaron a las autoridades de transporte de su país, quienes emitieron un comunicado en su cuenta de Twitter. “Agradecemos a la influencer Noemí Farré de hacer pública la manera irregular de cómo obtuvo su licencia de conducir”, escribió el perfil del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant).

En la publicación, también dieron a conocer que la joven ya no puede manejar legalmente un vehículo, porque su licencia está vencida desde el 9 de marzo de 2022. “Desde el Intrant, hemos realizado cambios en el proceso de la emisión de la licencia de conducir con la integración de los exámenes psicofísicos y de los simuladores automatizados, los cuales ya no permiten estas malas prácticas”, se lee en la publicación.

Las autoridades de vialidad dominicanas publicaron un comunicado en su cuenta de Twitter Twitter/INTRANT_RD

La institución también negó la información falsa sobre una supuesta suspensión del permiso de la joven. “Al mismo tiempo desmentimos que haya sido revocada la licencia como fue publicado en el medio digital”, sentenció.

La respuesta de la influencer

Finalmente, la influencer contestó las dudas de sus seguidores en su cuenta de TikTok. Entre las más recurrentes, le preguntaban si le habían quitado su permiso. Al igual que las autoridades, negó esta versión y confirmó que ya estaba vencido.

Farré aclaró que no prevé renovar su licencia, ya que nunca la usó. “Yo no conduzco, en realidad no he hecho nada malo aquí, yo soy una buena ciudadana que, debido a mi incompetencia al conducir, decido no hacerlo. Desde que me tramité la licencia, nunca he salido a la calle en vehículo”. De esta manera, la joven enfatizó que jamás había puesto en riesgo la vida de alguien más.

La joven aclaró las dudas sobre su licencia en su cuenta de TikTok

Por último, Farré destacó que todo había ocurrido hace mucho tiempo, por lo que desconoce los requisitos actuales para solicitar la licencia. También se dijo complacida de que las autoridades tomaran medidas para asegurarse de que no se repitieran las mismas situaciones. “Espero que esto haya aclarado cualquier duda e inquietud”, finalizó.

