Se fue a estudiar a Miami, pero un error en su visa la obligó a reconsiderar sus planes

El requisito para entrar a Estados Unidos es una visa vigente o documento que demuestre los motivos del viaje. Es decir, si se quiere vacacionar debe ser el visado de turismo, diferente a cuando la finalidad del viaje es trabajar o estudiar. Una popular creadora de contenido mexicana tramitó el documento para mudarse a Miami, pero un detalle administrativo le puso fin, temporalmente, a su sueño.

Priscila Escoto reside en Nuevo León, un estado de México que colinda con el territorio estadounidense. En sus redes sociales, la joven se dedica a crear contenido y tiene una gran comunidad virtual. Sin embargo, recientemente quiso ampliar sus habilidades e incursionar en el mundo de la moda. Por eso, comentó, se inscribió en un colegio norteamericano para tomar clases de estilismo. Con esa idea, solicitó desde México una visa de estudiante.

Según compartió en un video en sus redes, hizo todos los trámites necesarios y estaba lista para entrar a clases. No obstante, cuando quiso ingresar al país, los oficiales le notificaron un error. “La escuela me pidió una visa M-1 y la embajada se equivocó y me dio la F-1″, relató.

Tuvo que dejar su vida en Miami por la visa errónea

Mientras intentaba que le hicieran el cambio de la visa, debió faltar a muchas de sus clases. “He tomado mis clases por Zoom, pero no es lo mismo”, contó. Además, la escuela le informó que las inasistencias se castigaban: “Ya me dijeron ‘Puedes venir [...], pero ya reprobaste por faltas’”, comentó.

En ese contexto, no tuvo más remedio que renunciar a su sueño temporalmente y esperar a que su situación migratoria se resolviera. “Tomé la decisión de ponerle pausa a mis estudios hasta tener todos los papeles bien, porque ya falté mucho y no es lo mismo tomar las clases en línea que presencial... A mí me gusta hacer las cosas bien; tampoco quiero estar reprobando”, concluyó.

Tipos de visa de estudiante para EE.UU.

Las visas M, F y J sirven para estudiantes o personas que quieren ir a otro tipo de intercambio. Sin embargo, hay diferencias entre cada una, según el caso:

Visa M . Con este documento, una persona puede viajar a EE.UU. y matricularse en una institución vocacional, no académica o reconocida por el gobierno estadounidense. La escuela debe estar aprobada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio.

. Con este documento, una persona puede viajar a EE.UU. y matricularse en una institución vocacional, no académica o reconocida por el gobierno estadounidense. La escuela debe estar aprobada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. Visa F . Es para estudiantes académicos (no para los vocacionales, como la M). Le permite a la persona entrar a EE.UU. en calidad de estudiante a tiempo completo de un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria (superior) académica, u otra institución o un programa de capacitación lingüística.

. Es para estudiantes académicos (no para los vocacionales, como la M). Le permite a la persona entrar a EE.UU. en calidad de estudiante a tiempo completo de un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria (superior) académica, u otra institución o un programa de capacitación lingüística. Visa J. Pueden pedirla los estudiantes, pero está más dirigida a quienes “tienen la intención de participar en un programa aprobado con el propósito de enseñar, instruir o dar conferencias, estudiar, observar, realizar investigaciones, consultar, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación o recibir educación o formación médica de posgrado”, según el Uscis. Por ejemplo, los profesores, las niñeras, los investigadores, entre otros.

