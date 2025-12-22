Dictaminan muerte del actor James Ransone de "The Wire" como suicidio

El actor estadounidense James Ransone, conocido por su interpretación del traficante de drogas Ziggy Sobotka en la serie policíaca estadounidense "The Wire", murió a los 46 años, informaron las autoridades el domingo.

Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, Ransone murió por suicidio.

El actor, que a menudo interpretaba a hombres con un pasado turbulento, nació en Baltimore, Maryland, el escenario principal de "The Wire", una historia de principios de la década del 2000 sobre unos agentes de policía que investigaban a traficantes de drogas.

Ransone interpretó durante 12 episodios a un trabajador portuario que se volvió traficante en la segunda temporada de la galardonada serie.

Además de su trabajo en televisión, protagonizó varias películas de Hollywood, entre ellas las cintas de terror "It: Chapter Two" y "The Black Phone".

Sus últimas apariciones en pantalla este año fueron en la serie de televisión "Poker Face", de Peacock, y en "Black Phone 2".