Henry Ford, empresario multimillonario: “Cuando hablamos de mejoras, solemos pensar en algún cambio en un producto”

El empresario estadounidense Henry Ford fue un símbolo de innovación del siglo XX, que revolucionó las técnicas de producción y estaba convencido de que las compañías debían buscar la perfección y la utilidad. “Cuando hablamos de mejoras, solemos pensar en algún cambio en un producto”, fue una de sus frases icónicas que plasmó en su libro autobiográfico My Life and Work (1922).

La filosofía de innovación que llevó al éxito a Henry Ford

Ford tenía clara su filosofía sobre la innovación. El empresario expresaba que una mejora no debía ser simplemente cambiar el diseño de un producto para que pareciera nuevo, sino perfeccionar el proceso de fabricación, ideología que plasmó en su famoso Modelo T.

La filosofía empresarial de Henry Ford quedó plasmada en su libro neh.gov

En su autobiografía, explicó que la manera más eficiente de lograr una producción a bajo costo y en grandes volúmenes era dejar de complicar los asuntos simples y comenzar a fabricar solo cuando se haya descubierto la mejor opción posible, para evitar cambios en el camino.

Su recomendación era centrarse en la utilidad, el diseño y los materiales. Ford afirmó que si dichos elementos funcionaban, la fábrica, la empresa, las ventas y los planes financieros se adaptarían al artículo y se tendría una ventaja.

Su reflexión está relacionada directamente con el Modelo T, cuya producción no inició hasta que se realizaron todas las pruebas para perfeccionar el proceso y lograr que el producto fuera más útil, ligero y accesible.

Cinco reflexiones de Henry Ford en su libro “Mi vida y obra”

El libro de Ford presenta una filosofía industrial y social. Hay cinco puntos importantes que pueden resumirse en:

El servicio como prioridad . Ford afirmaba que cualquier negocio debía servir al cliente por encima de las ganancias y que una compañía que no ayudaba a la comunidad no tenía razón de existir: “No hay nada intrínsecamente malo en obtener ganancias. Una empresa bien gestionada no puede dejar de generar beneficios, pero estos deben, inevitablemente, ser la recompensa por un buen servicio”.

. Ford afirmaba que cualquier negocio debía servir al cliente por encima de las ganancias y que una compañía que no ayudaba a la comunidad no tenía razón de existir: “No hay nada intrínsecamente malo en obtener ganancias. Una empresa bien gestionada no puede dejar de generar beneficios, pero estos deben, inevitablemente, ser la recompensa por un buen servicio”. Principios de eficiencia . El empresario es recordado por sus técnicas de producción en masa. Introdujo la idea de líneas de montaje móviles que redujeron drásticamente el tiempo de fabricación y permitían que un operador realizara una sola tarea específica: “Tenemos dos principios generales en todas las operaciones: que un hombre nunca tenga que dar más de un paso, si es posible evitarlo, y que nadie tenga que agacharse jamás”.

. El empresario es recordado por sus técnicas de producción en masa. Introdujo la idea de líneas de montaje móviles que redujeron drásticamente el tiempo de fabricación y permitían que un operador realizara una sola tarea específica: “Tenemos dos principios generales en todas las operaciones: que un hombre nunca tenga que dar más de un paso, si es posible evitarlo, y que nadie tenga que agacharse jamás”. Mejores salarios para ganar eficiencia. Ford implementó el sueldo mínimo de US$5 al día, que después elevó a US$6, como una manera de reducir la rotación de personal: “Creo, en primer lugar, que, dejando de lado cualquier otra consideración, nuestras ventas dependen en cierta medida de los salarios que pagamos”.

Ford implementó el sueldo mínimo de US$5 al día, que después elevó a US$6, como una manera de reducir la rotación de personal: “Creo, en primer lugar, que, dejando de lado cualquier otra consideración, nuestras ventas dependen en cierta medida de los salarios que pagamos”. Negocios sustentables. En su libro se muestra en contra de que los banqueros controlen la industria, bajo el argumento de que solo piensan en el dinero y no en la producción o el servicio: “Decidí absolutamente que jamás me uniría a una empresa en la que las finanzas primaran sobre el trabajo o en la que los banqueros o financieros tuvieran algún papel. El lugar para financiar un negocio manufacturero es el taller, no el banco.”

En su libro se muestra en contra de que los banqueros controlen la industria, bajo el argumento de que solo piensan en el dinero y no en la producción o el servicio: “Decidí absolutamente que jamás me uniría a una empresa en la que las finanzas primaran sobre el trabajo o en la que los banqueros o financieros tuvieran algún papel. El lugar para financiar un negocio manufacturero es el taller, no el banco.” Apoyo a los jóvenes para que aprendan a trabajar. El empresario estadounidense rechazaba la idea de la caridad profesional. En cambio, creía que las personas debían acceder a oportunidades para ser productivas y ganar su dinero. En esa línea, creó la Henry Ford Trade School diseñada para que los jóvenes aprendieran a trabajar mientras ganaban una beca: “La caridad profesional no solo es fría, sino que daña más de lo que ayuda. Degrada a los beneficiarios y mina su autoestima. La filantropía, por muy noble que sea su motivo, no genera autosuficiencia”.

Henry Ford creía que los autos debían estar al alcance de la mayoría Ford

Quién fue Henry Ford y cómo creó Ford Motor Company

Ford nació en Wayne County, Michigan, el 30 de julio de 1863 y desde pequeño se interesó por la mecánica. De acuerdo con la biografía disponible en la página web de la automotriz, comenzó a trabajar en un taller de maquinaria a los 12 años, construyó su primer motor de vapor a los 15 y se convirtió en aprendiz de maquinista a los 16.

En 1891, se unió a la Edison Illuminating Company en Detroit y en solo dos años se convirtió en el ingeniero jefe de la empresa. En ese recorrido, Thomas Edison fue su mentor y amigo.

Ford experimentó con automóviles y motores a combustión interna hasta que en 1893 fabricó su primer motor. Poco después, construyó su primer automóvil.

Dejó su trabajo en 1899 y, unos años más tarde, fundó la Ford Motor Company para explotar sus ideas. En 1908, creó el Modelo T, el primer automóvil producido a gran escala que era rápido de fabricar, fácil de manejar y podía llevarse por distintos terrenos.

Sus cadenas de montaje forjaron las bases de la industria de principios del siglo XX. De hecho, en cada jornada laboral, un coche completo salía de la cadena de montaje cada 10 segundos.

Tras convertirse en un referente de la industria, Ford murió el 17 de abril de 1947, a sus 83 años.