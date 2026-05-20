La explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street desató el pánico y provocó corridas en Nueva York

Un vehículo se incendió y explotó en el distrito financiero de Manhattan, cerca de la estatua del Toro de Wall Street, en Nueva York. El hecho ocurrió el martes por la tarde (hora local) y no se reportaron heridos.

Según informaron medios locales, efectivos de la policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al cruce de Broadway y Stone Street tras recibir recibir varios llamados sobre un auto en llamas.

Una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona y generó alarma entre peatones y turistas.

Un vehículo explotó cerca del Toro de Wall Street y sembró el pánico en Nueva York

Imágenes difundidas por usuarios en la red social X muestran al rodado, presuntamente vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), mientras es consumido lentamente por el fuego.

La detonación provocó corridas de peatones que se encontraban en las inmediaciones. Integrantes del cuerpo de Bomberos lograron extinguir las llamas antes de las 19 y posteriormente retiraron los restos del auto.

Un vehículo explotó cerca del Toro de Wall Street y sembró el pánico en Nueva York

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio antes de las 19. Tras extinguir las llamas, el vehículo quedó completamente calcinado y fue retirado de la zona.

Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni heridos y precisaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho intencional. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

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