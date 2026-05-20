La explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street desató el pánico y provocó corridas en Nueva York
El vehículo pertenecía presuntamente la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA); no hay indicios de que se tratara de un hecho intencional y tampoco se reportaron heridos
- 2 minutos de lectura'
Un vehículo se incendió y explotó en el distrito financiero de Manhattan, cerca de la estatua del Toro de Wall Street, en Nueva York. El hecho ocurrió el martes por la tarde (hora local) y no se reportaron heridos.
Según informaron medios locales, efectivos de la policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al cruce de Broadway y Stone Street tras recibir recibir varios llamados sobre un auto en llamas.
Una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona y generó alarma entre peatones y turistas.
Imágenes difundidas por usuarios en la red social X muestran al rodado, presuntamente vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), mientras es consumido lentamente por el fuego.
La detonación provocó corridas de peatones que se encontraban en las inmediaciones. Integrantes del cuerpo de Bomberos lograron extinguir las llamas antes de las 19 y posteriormente retiraron los restos del auto.
Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio antes de las 19. Tras extinguir las llamas, el vehículo quedó completamente calcinado y fue retirado de la zona.
Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni heridos y precisaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho intencional. Las causas del incendio continúan bajo investigación.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Nueva York
Insólito accidente. Bajó de su camioneta en pleno Manhattan, cayó por la boca de una alcantarilla abierta y murió
"Lo fascinó e invirtió". Locos por el golf: un influencer, un actor y una figura de la NFL le dieron vida a una cancha centenaria
Alerta. Qué está pasando en el aire de California, Nueva York y Maryland que obliga a cerrar puertas y ventanas
- 1
Una guerra entre tres familias
- 2
Así fue el choque que provocó la muerte de Kevin Martínez en Chascomús
- 3
África unida: 11 países construyen una muralla de 8000 km con el objetivo de frenar el desierto del Sahara
- 4
Gabriel Rolón, psicólogo: “El dolor es más fuerte que la felicidad, porque el recuerdo de un momento feliz y de una ausencia, marca también una falta”