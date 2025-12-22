Dinamarca insta a Trump a respetar su soberanía tras nombrar un enviado para Groenlandia

Dinamarca instó este lunes a Estados Unidos a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un enviado especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés del que el mandatario republicano dice que quiere apropiarse.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump afirma que "necesita" a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para hacerse con ella.

El presidente estadounidense anunció el domingo en la noche que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

"Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", escribió en su red Truth Social.

Landry le agradeció en X por el "honor" de servirle como "voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos", antes de especificar que el cargo "no afecta en modo alguno" sus funciones como gobernador.

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta de opinión realizada en enero.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.

"El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia", dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, en un comunicado enviado a la AFP.

"Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca", añadió.

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.

Groenlandia también se ubica como la ruta más corta para los misiles entre Rusia y Estados Unidos.