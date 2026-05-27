Los Chapitos pierden a un operador clave: México detiene al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Nogales

Isaí Martínez, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado mexicano de Sonora, en medio de una creciente presión de Estados Unidos para que el Gobierno mexicano intensifique las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas y fentanilo.

La detención de Isaí Martínez, el sobrino de “el Chapo”

Según informó CNN, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó el pasado martes la captura de Isaí Martínez, también conocido con el alias de “El Chinacate”. El funcionario señaló que el detenido enfrenta una solicitud de extradición hacia Estados Unidos.

La captura se concretó en el estado de Sonora, una zona considerada neurálgica por las agencias de inteligencia debido a su cercanía y conectividad con el mercado de drogas estadounidense x.com/OHarfuch

La aprehensión se realizó en Nogales, una ciudad estratégica para las operaciones del narcotráfico debido a su cercanía con la frontera estadounidense. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad de México, Martínez era considerado un presunto operador logístico de Los Chapitos, grupo que mantiene una fuerte presencia dentro del Cartel de Sinaloa.

La dependencia mexicana sostiene que el sobrino de “el Chapo” tenía funciones relacionadas con la coordinación de actividades criminales, especialmente en el tráfico y distribución de drogas sintéticas.

Entre los señalamientos en su contra figura la presunta coordinación del envío de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

El papel que le atribuían al sobrino de “el Chapo” dentro de Los Chapitos

La información citada por CNN indica que las autoridades mexicanas identificaban a Isaí Martínez como una pieza importante dentro de la estructura operativa de Los Chapitos. Además de las acusaciones por tráfico de fentanilo, la investigación lo vincula con tareas de producción y distribución de drogas sintéticas dirigidas tanto al mercado estadounidense como a Costa Rica.

Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad vinculan directamente a Martínez con la coordinación y el envío de un cargamento de 10.000 pastillas de fentanilo hacia el norte x.com/OHarfuch

Las autoridades consideran que estas actividades formaban parte de una red logística utilizada por la facción criminal para mantener el flujo de narcóticos hacia distintos puntos del continente.

El caso adquiere especial relevancia por el papel que tiene el fentanilo dentro de la crisis de sobredosis que afecta a Estados Unidos y por la presión que Washington ejerció sobre México para combatir a los grupos involucrados en ese negocio ilícito.

Un nuevo golpe al Cartel de Sinaloa: la estructura creada por “el Chapo”

Fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada, el Cartel de Sinaloa es considerado por distintos gobiernos como una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Guzmán cumple actualmente una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, mientras que Zambada permanece a la espera de una sentencia en ese país.

Al menos 17 familiares de El Chapo Guzmán cruzaron la frontera hacia Estados Unidos

Dentro de esa estructura criminal, Los Chapitos se consolidaron como una facción con peso propio, especialmente tras la captura y extradición de Joaquín Guzmán. El grupo está relacionado con los hijos del narcotraficante.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que la captura fue resultado de trabajos coordinados entre distintas instituciones mexicanas. El funcionario explicó que la operación se realizó con participación de la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y organismos integrantes del gabinete de seguridad.

El secretario también informó sobre otro operativo realizado de manera paralela en Tapachula, en el estado de Chiapas, donde las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble presuntamente ligado a estructuras criminales.

Durante ese procedimiento fueron asegurados: