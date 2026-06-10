Dingler pega dos jonrones e impulsa cuatro carreras y los Tigres vencen 10-4 a Mellizos

DETROIT (AP) — Dillon Dingler conectó dos jonrones entre sus cuatro imparables y remolcó cuatro carreras el martes por la noche, para liderar a los Tigres de Detroit a una victoria de 10-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

Dingler pegó un jonrón solitario en la primera entrada y un batazo de tres carreras en la sexta para elevar a 16 su total, el más alto del equipo. Además, sumó un doble y un sencillo y anotó tres carreras.

Kerry Carpenter conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la quinta, en un juego en el que ambos equipos se combinaron para ocho cuadrangulares. Riley Greene pegó jonrón y produjo dos carreras, mientras los Tigres ganaron por sexta vez en siete juegos. El venezolano Gleyber Torres impulsó dos carreras con un sencillo.

El abridor de los Tigres, Troy Melton (3-0), permitió ocho hits y cuatro carreras en cinco entradas, y ponchó a cinco.

Brooks Lee y Kody Clemens añadieron cada uno jonrones solitarios por Minnesota, que ha perdido cinco de sus últimos seis. El abridor de los Twins, Taj Bradley (5-3), permitió siete hits y cinco carreras en 4 1/3 entradas.

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