Dio cuatro razones para mudarse de Nueva York a Florida, pero varios le hicieron advertencias: “¿Segura?”

Mudarse a otra ciudad puede ser una decisión difícil de tomar. Hay diversos factores que deben tomarse en cuenta, desde la calidad y hasta el costo de vida. Además, la logística podría ocasionar una serie de complicaciones propias del traslado. Aun con todo eso, hay quienes prefieren lidiar con el proceso, antes de permanecer en el sitio en el que se encuentran. Este es el caso de una colombiana, quien, cansada de vivir en Nueva York, enlistó las razones por las que mudarse a la soleada Florida sería una gran opción. No obstante, su visión no fue compartida por los miembros de la comunidad virtual.

La latina, identificada como Valentina, utiliza su cuenta de TikTok (@valentinaevangeliza) para compartir sus experiencias diarias al vivir en Estados Unidos. Actualmente, radica en Nueva York. Sin embargo, tiene la intención de mudarse a la Florida. Los motivos detrás de su deseo son cuatro y los compartió con sus seguidores en la red social.

1. La gente

Desde la experiencia de Valentina, los residentes de Nueva York son muy fríos y hablan solo en inglés. Aunque también puede comunicarse con claridad en este idioma, como colombiana prefiere el español. “Sencillamente, no me siento cómoda con la gente”, menciona en su clip.

Una colombiana que vive en Nueva York listó las razones por las que quiere mudarse a Florida

2. La comida

Uno de los aspectos que caracteriza a todos los países de América Latina son sus deliciosos platos. Para la joven es muy difícil residir en esta metrópoli, donde considera que no hay buenos restaurantes. “No me gusta salir a comer aquí”, dice en su video. Desde su perspectiva, la comida es costosa y carece de algo fundamental: el sabor latino.

3. El clima

Durante el invierno, Nueva York suele registrar temperaturas muy bajas. Esto es algo que disgusta la latina. “Hace mucho frío. No me gusta la nieve”, se justifica en la grabación. Si bien le parecen “lindas” las nevadas, actualmente la ciudad no se ha pintado de blanco como en otros años. Para sumarle a este punto, tampoco le agrada que anochezca tan temprano. “Siempre está oscuro. (es) horrible. Depresión todo el tiempo”.

4. La playa

Para la también creadora de contenido, un punto indiscutible es tener una playa cerca de su residencia. Es por eso que la Florida sería una opción. Aunque en un inicio creyó que las altas temperaturas no le encantaban, recientemente descubrió que es todo lo contrario. “Necesito que haya sol (…) lo necesito para poder estar bien anímicamente”, menciona.

La joven latina desea vivir en un lugar cerca de la playa Raphael Nogueira / Unsplash

Al finalizar, la colombiana pidió la opinión de sus seguidores para saber si era buena idea mudarse al estado del sol. Sin embargo, se llevó una sorpresa, porque le lanzaron algunas advertencias que tenía que considerar si deseaba cambiar de ciudad: “La Florida no está nada bien y todo es muy costoso”; “Miami tiene pésima movilidad. Llueve, harto calor, llueve”. En contraste, hubo otras personas que aseguraron que Nueva York era de los lugares más hermosos del país.

¿Vivir en Miami o Nueva York?

En enero del año pasado, el sitio de PFS Realty Group, de bienes raíces y mercado inmobiliario, hizo una comparación entre ambas ciudades. Cada una con su propio encanto, ventajas, desventajas y características particulares. Entre los aspectos que contrastaron entre la Gran Manzana y la Ciudad del Sol, estuvieron los siguientes.

Nueva York vs. Miami

El sueldo es casi US$300 semanales más alto en NYC.

Nueva York tiene montañas y Miami playas.

El PIB fue de 1022 millones de dólares en 2021. Miami registró 257,6 millones.

En Nueva York el costo de alquilar en el centro es de US$3025,73. En Miami es de US$1963,69.

El sueldo promedio es de US$6326,65, en cambio en Miami es de US$3673,20.

Asimismo, el grupo de bienes raíces sugirió que Miami podría ser un buen mercado para inversiones inmobiliarias, porque las propiedades son accesibles, las rentas más caras y además tiene coincidencias con Latinoamérica, debido a la mezcla de culturas de sus residentes.

