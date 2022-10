Estuvo en más de 2000 vuelos y sorprendió al opinar cuáles son las dos aerolíneas con la mejor comida

James Asquith es un viajero que se dedica a probar todo tipo de experiencias alrededor del mundo y después las da a conocer a través de sus redes sociales. Sus anécdotas y tendencias a la aventura lo llevaron a ganar el récord Guinness por ser la persona más joven en visitar todos los países soberanos del mundo, algo que solo fue posible por las 2000 veces que se subió a un avión y probó todas las comodidades, incluida la comida. Con toda esa trayectoria, sorprendió recientemente al revelar cuál compañía tiene los mejores alimentos.

Este hombre ya viajó durante 15 años y seguramente lo hará por muchos más. Ha estado en el aire más que cualquier otro viajero, razón que le ha permitido explorar la mayor cantidad de aspectos posibles en las aeronaves. Uno de los más importantes para él y del que siempre le preguntan es la comida: “Me encanta la comida de los aviones y al vivir casi en los aviones te acostumbras”, dijo en declaraciones consignadas por The Sun.

A pesar de que disfruta de sus alimentos en casi todas las ocasiones, destacó que hay dos aerolíneas que, desde su punto de vista, son las que ofrecen la mejor calidad de productos: “Tengo que decir que las comidas japonesas y los bistecs wagyu en las aerolíneas japonesas de ANA y Japan Airlines han sido los mejores”, declaró según el mismo medio citado.

El viajero se subió a 2000 aviones en los últimos 15 años @jamesasquith/Instagram

El tema de los alimentos siempre es muy debatido porque los reportes de decenas de viajeros indican una conclusión general: que la comida de avión no es tan buena. Esto se debe a que el aire en las aeronaves es seco en extremo, lo que puede llegar a secar las fosas nasales y por consiguiente provocar que las papilas gustativas sean menos perceptivas a los sabores, al menos desde el análisis científico.

También influye la baja presión que tiene la cabina sobre el aire, ya que disminuye los niveles de oxígeno en la sangre y esto afecta al sistema nervioso, que activa el sentido sensorial de las personas, sobre todo en cuanto a los olores, así que ante la falta de oxígeno se vuelve menos sensible y empeora el olfato.

Un profesor de Oxford reveló, según The Sun, que utilizar tapones de cancelación de ruido durante un vuelo podría mejorar la experiencia de comer en el avión.

¿Quién es James Asquith?

La experiencia de viajes de James, de origen británico, lo llevó a fundar su propia plataforma ideal para explorar destinos turísticos: Holiday Swap. Sin embargo, él nunca se olvida de sus inicios: “Durante su licenciatura en la London School of Economics de 2007, James comenzó sus viajes como voluntario en el sur de Vietnam y continuó viajando a todos los países del mundo durante los siguientes cinco años”, se lee en la biografía de su sitio web oficial.

James ya comió sobre el cielo de más de 190 países del mundo @jamesasquith/Instagram

También tiene su propio libro, en el que intentó plasmar todo lo que vivió en sus viajes alrededor del mundo. Se llama Breaking Borders - Travels in Pursuit of an Impossible Record y fue tan bueno que lo añadieron al top 10 en literatura de viajes en Amazon.