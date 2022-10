Lana Rhoades estalló contra la industria del porno y dijo que debería “ser ilegal”

Lana Rhoades, de 26 años, cambió su vida de forma radical y ahora sobresale como modelo, vlogger y podcaster. Desde que tomó la decisión de alejarse de la industria pornográfica, ha contado las terribles “experiencias traumáticas” a las que se enfrentó cuando era la actriz más popular. Siempre tuvo el sueño de pertenecer a este mundo, pero cuando lo tuvo frente a ella la realidad la devastó y desde entonces se ha dedicado a lanzar sentencias fulminantes sobre su antiguo trabajo. La última fue contundente: “Debería ser ilegal”.

La exactriz pornográfica exhibió el lado oscuro de la industria y, en el pasado, la describió en su podcast como una “sentencia a la cadena perpetua”. Tampoco ha tenido problemas en sincerarse sobre esta etapa de su vida que no logra eliminar. De acuerdo con Daily Star, antes de incursionar en el cine para adultos, trabajó como stripper y camarera, hasta que un agente la descubrió en Los Ángeles. Desde los 12 años, Lana soñaba con trabajar en el porno, pero a sus 26 el panorama pinta muy distinto.

Lana Rhoades reveló el lado oscuro de la industria pornográfica @lanarhoades

Rhoades, que en realidad se llama Amara Maple, trabajó durante apenas ocho meses (entre 2016 y 2017), pero apareció en más de 250 películas picantes. El miércoles, dijo al podcast The Skinny Confidential Him & Her que la huella de la experiencia no la deja seguir: “No creo que sea bueno para nadie. Deberían hacerlo ilegal”, declaró. “Por alguna razón, nunca comprendí que para hacer porno hay que tener sexo con la gente”, dijo, a la vez que afirmó que solo había tenido relaciones íntimas con una persona antes de debutar en la industria.

Su idea del mundo de la pornografía era muy diferente. La oriunda de Illinois aseguró que quedó encantada con las glamorosas vidas de las novias de Hugh Hefner en la serie The Girls Next Door y ella quería convertirse en una conejita de Play Boy. “Veía el programa y pensaba... sus vidas parecen tan glamorosas comparadas con la mía”, declaró. La estrella recordó que en ese momento solo una idea pasaba por su cabeza: “Aquí tratando de evitar que mi hermana se suicidara todos los días y yo podría estar saltando de un trampolín a una piscina en esta gran mansión.”

Rhoades se trasladó a Los Ángeles para iniciar su carrera profesional en el porno y solo tenía 19 años cuando apareció en su primera escena para adultos. El éxito fue ineludible y se convirtió en la más buscada en las páginas con este tipo de contenidos. Sin embargo, Lana, que además había crecido en un hogar religioso, sentía repulsión por esa actuación: “Son como actos de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, me preguntaba: ¿qué cara debo poner?, ¿qué sonido debo hacer?, ¿qué puedo hacer para que esta escena sea mejor?”, recordó.

El lado oscuro de la industria pornográfica

Por otro lado, Rhoades, quien dejó el sector en 2017 aunque siguió con los videos con su entonces pareja, reveló que no hubo algo que fuera diferente para ella tras sobresalir en este mundo. “No me gusta tener sexo... no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así (...) No es que haya habido un cambio después de hacer porno”.

¿Quién es el papá del hijo de Lana Rhoades?

Sin embargo, destacó que tuvo relaciones con una estrella de la NBA no identificada el año pasado y aseguró que era el padre de su hijo Milo, de 9 meses. En un video reciente, escribió: “Juro por Dios que pensaba que los jugadores de la NBA eran buenos tipos. Le dije ‘Estoy embarazada’... Y me dijo que me fuera a la mierda”. Muchos apuntaron a que se trataba de Kevin Durant o Blake Griffin.

Actualmente, la exactriz para adultos sigue sus pasos en el modelaje y el diseño de modas.

